정상신, 3·1절 맞아 '교육독립' 선언... "정치·이념 갈등서 교육 해방"

큰사진보기 ▲정상신 대전교육감 예비후보가 26일 3.1절을 맞아 자신의 선거사무소에서 '교육독립선언 선포식'을 개최했다. ⓒ 정상신 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정상신 대전교육감 예비후보가 26일 3.1절을 맞아 자신의 선거사무소에서 '교육독립선언 선포식'을 개최했다. ⓒ 정상신 관련사진보기

제107주년 3·1절을 앞두고 정상신 대전시교육감 예비후보가 정치적 외풍과 이념적 갈등으로부터의 '교육독립'을 선언하며, 헌법 가치에 기반한 민주시민교육 체계 구축을 핵심 공약으로 내걸었다.정 예비후보는 교육의 정치적 중립성과 자치권을 강화하겠다고 밝히며, 실천공약 1호로 '대전헌법시민교육연구원(가칭)' 설립을 제시했다.정 예비후보는 26일 자신의 선거사무소에서 발표한 '2026년 3·1절 교육독립 선언서'를 통해 "107년 전 3·1운동의 함성이 국권 회복을 위한 선언이었다면, 오늘 우리는 아이들의 미래를 위해 교육 주권을 되찾는 또 하나의 선언을 해야 한다"고 밝혔다.그는 또 "되풀이되는 정치 분쟁과 이념적 갈등으로부터 교육 독립을 선언한다"며 "교육은 더 이상 정치 세력과 이념적 이기주의의 표적이 되어서는 안 된다"고 강조했다.이어 "교육은 선거의 계산법으로 재단되어서도 안 된다"면서 "앞으로 우리 교육은 아이들의 미래를 기준으로 흔들림 없이 나아가는 굳건한 독립 교육이어야 한다"고 밝혔다.정 예비후보는 이러한 교육독립을 위한 4대 실천 약속을 제시했다. 그 첫 약속은 교육의 정치적·이념적·가치관적 중립을 제도적으로 강화해 "어떤 외압에도 흔들리지 않는 교육행정 체계를 구축하겠다"는 것이다.두 번째는 미래교육의 기준을 '아이의 성장'에 두고 학생 개개인의 역량을 책임지고 키우는 교육대전환을 이루겠다는 약속이며, 세 번째는 '교사가 서야 교육도 산다'는 원칙 아래 교권을 바로 세우고 교사 중심의 교육독립을 실천하겠다는 것이다.마지막 약속은 교사·학부모·학생의 목소리가 반영되는 현장 중심 교육자치를 구현하겠다는 약속이라고 정 예비후보는 덧붙였다.그러면서 그는 "3·1절 정신은 억압과 굴종의 시대에 '스스로 결정하는 힘'을 되찾는 것이었다"며 "이념이 아니라 아이를 기준으로, 진영이 아니라 미래를 기준으로, 갈등이 아니라 성장으로 나아가는 교육을 위해 교육독립을 선언한다"고 밝혔다.정 예비후보는 교육독립 선언의 실효성을 뒷받침하기 위한 구체적 방안으로 '대전헌법시민교육연구원(가칭)' 설립을 1호 공약으로 발표했다.연구원은 대한민국 헌법 제1조(민주공화국)와 제31조(교육권 및 교육의 정치적 중립성), '교육기본법', '지방교육자치에 관한 법률' 등에 근거해 추진되며, 헌법 가치에 기반한 공교육의 책무를 제도적으로 강화하는 것을 목표로 한다는 것.정 예비후보는 "헌법교육은 특정한 입장을 주입하는 것이 아니라, 우리 사회가 합의한 공동의 규범을 이해하는 과정"이라며 "학생들이 대한민국의 책임 있는 주권자로 성장할 수 있도록 전문적이고 중립적인 연구·지원 체계를 반드시 구축하겠다"고 강조했다.연구원은 교육감 직속 기관으로 설치하고, 연간 약 20억 원의 예산을 투입해 20명 내외의 전문 인력으로 운영한다는 계획이다. 주요 기능으로는 ▲초·중·고 발달 단계별 헌법교육 모형 연구 및 교육과정 개발 ▲교사용 지도자료·학생용 콘텐츠 개발 ▲토론·숙의·학생자치 중심 참여형 민주시민교육 프로그램 설계 ▲교원 직무연수 및 현장 컨설팅 ▲교육 효과성 평가 및 정책 개선 연구 ▲정치적 중립성 검증위원회 운영 등이 제시됐다.정 예비후보는 "이번 교육독립 선언은 단순한 구호가 아니라 대전 교육의 미래를 위한 엄중한 약속"이라며 "진영 논리를 넘어 성장과 통합으로 나아가는 교육 대전환을 반드시 이뤄내겠다"고 밝혔다.