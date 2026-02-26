이은권 "공정·혁신 공천으로 6·3 지방선거 승리하겠다"

큰사진보기 ▲이은권 국민의힘 대전시당위원장. ⓒ 국민의힘대전시당 관련사진보기

6·3 지방선거를 앞두고 이은권 국민의힘 대전시당위원장이 '공정·혁신 공천'을 기치로 한 6대 공천 기준을 공식 발표했다. 시민 눈높이에 맞는 엄정한 검증과 청년·신진 인재의 과감한 등용을 통해 지방선거 승리를 이끌겠다는 구상이다.이 위원장은 26일 오후 대전광역시의회에서 기자회견을 열고 "국민의힘 대전시당은 시민이 신뢰하고 시민이 선택하는 공천을 실현하기 위해 '2026 지방선거 6대 공천 기준'을 발표한다"며 "공정하고 투명한 공천을 통해 시민의 신뢰를 회복하고, 대전의 미래를 책임질 인물을 선출하겠다"고 밝혔다.그는 "공천은 단순한 후보 선발 절차가 아니라 시민에게 심판받는 정치의 품질보증서이자 지방선거 승리의 출발점"이라며, "대전 시민이 승리하는 공정·혁신 공천을 실현하겠다"고 강조했다.이 위원장은 6대 기준 가운데 첫 번째로 '도덕성과 청렴성 최우선 원칙'을 제시했다. 금품수수, 부정 청탁, 갑질, 이권 개입 등 부정행위에 대해서는 "어떠한 경우에도 결단코 용납하지 않겠다"고 못 박았다.전과·비위·이해충돌 등 결격 사유를 엄격히 검증하고, 시민 눈높이에 맞지 않는 후보는 즉시 배제하겠다는 방침이다. 특히 공천관리위원과 당협위원장 등 공천 관련자에 대해서도 "단 1원의 부정한 금전을 수수했다면 즉시 제명하고 정치계에서 영구 퇴출시키겠다"며 "정치는 신뢰에서 시작된다. 신뢰 없는 후보는 공천도 없다"고 밝혔다.두 번째 기준으로는 '실력과 성과 중심의 검증'이다. 후보의 전문성, 정책 이해도, 지역 문제 해결 능력을 철저히 평가하고, 현직 선출직의 경우 의정 성과와 공적 책임을 엄정하게 검증하겠다는 것이다.이 위원장은 "현직이 기득권이 될 수 없다"며 "의정활동과 지역 활동을 제대로 하지 않았거나 시민을 위한 봉사자가 아니었다면 오히려 1순위 퇴출 대상자"라고 밝혔다. 다만 "당과 국가에 충성하고 시민을 위해 최선을 다해왔다면 여러 번 선출됐다고 해서 불이익을 주지는 않겠다"며 성과 중심 평가 원칙을 강조했다.세 번째 기준은 '시민 참여형 공천과 투명한 절차'다. 공천 기준과 심사 과정을 공개하고 외부 전문가와 시민 참여 검증을 확대하겠다면서 "공천은 당이 결정하지만 기준은 시민이 만든다"고 그는 설명했다.네 번째로는 '당 정체성과 지역 헌신도'를 제시했다. 당의 가치와 철학을 실천해 온 인물, 대전을 위해 지속적으로 헌신해 온 인물을 우선 평가하겠다는 것이다. 선거 때만 등장하는 후보가 아니라 지역과 함께 성장해 온 인물을 공천하겠다는 취지다.다섯 번째 기준은 '대한민국 3대 도시 대전 도약 비전과 미래 리더십'이다. 이 위원장은 "단순한 행정 운영자가 아니라 대전을 대한민국 3대 도시로 도약시킬 비전과 실행 능력을 갖춘 후보를 선택하겠다"면서 첨단 과학도시 경쟁력 강화, 산업 혁신, 인구 유입 전략, 청년 정착 기반 구축, 글로벌 경쟁력 확보 등을 핵심 평가 요소로 제시했다.이 위원장이 밝힌 여섯 번째 기준은 '미래세대와 혁신을 반영한 인재 발굴'이다. 그는 "청년과 새로운 인재의 정치 참여를 과감히 확대하겠다"며 "미래 산업 이해도와 혁신 정책 역량, 세대 통합 리더십을 평가 기준에 포함하겠다"고 말했다. 이어 "대전 시민이 깜짝 놀랄 청년 인재가 있다면 과감하게 등용하겠다"고 덧붙였다.한편, 이 위원장은 '충남·대전행정통합특별법'이 국회 상임위를 넘지 못한 것에 대한 질문에 "그 얘기는 오늘 하지 않으려고 한다"고 즉답을 피했다. 또한 이날 국민의힘 소속 대구·경북 지역 의원들이 통합을 찬성하기로 입장을 정리한 것을 묻는 질문에 "지역마다 상황이 다르다. 꼭 같이 따라 할 필요는 없다"고 일축했다.