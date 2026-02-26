"경기도는 수원 군공항 이전 및 경기국제공항 추진 관련 정책협약을 이행하라"

▲수원 군공항 이전 및 경기국제공항 추진 관련 정책협약 이행 촉구 기자회견 로컬라이프

AD

큰사진보기 ▲'수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회' 조철상 회장(단상)을 비롯한 회원들이 '수원 군공항 이전 및 경기국제공항 추진 관련 정책협약 이행'을 촉구하는 기자회견을 갖고 있다. ⓒ 시민협의회 관련사진보기

안녕하십니까!

수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회 회장 조철상입니다. 존경하는 경기도민 여러분, 그리고 언론인 여러분!

오늘 우리는 경기도지사의 확답을 듣기 위해 이 자리에 섰습니다.

2022년 5월, 경기도지사는 후보 시절에 시민협의회와 수원 군공항 이전과 경기국제공항 건설을 위해 최선을 다하겠다는 정책협약을 맺고, 수원 군공항은 반드시 이전해야 하며, 과거 경제부총리를 역임했던 경험을 바탕으로 모든 노력을 아끼지 않겠다고 약속했습니다.

또한 도민의 공항이용 불편과 항공물류 수요 해소를 위해 인적 물적 교류 허브 역할을 하는 '경기국제공항'을 신설하겠다고 공약했습니다. 그러나 경기도의 행보는 약속과 다르게 흘러왔습니다.

경기도는 2024년 11월 8일 경기국제공항 예비후보지 3곳을 발표했지만 현재까지 최종 후보지 선정을 미루고 있어 경기국제공항 신설 자체가 좌초될 위기에 봉착했습니다.

지금 국토부의 제7차 공항개발 종합계획 발표가 임박했습니다. 바로 지금이 경기도가 결단을 내리고 행동해야 할 골든타임입니다.

만약 경기도에서 최종 후보지를 국토부에 건의하지 않는다면, 모든 것이 물거품이 될 것이며, 5년간은 휴식기에 들어갈 것입니다.

이런 절박함으로 시민협의회는 이 자리에서 묻습니다.

경기도는 제7차 공항개발 종합계획에 경기국제공항을 반영하기 위해 어떠한 노력을 하였습니까? 진정으로 책임지고 약속을 이행할 의지가 있습니까?

이에 우리 시민협의회는 경기도에 다음과 같이 요구합니다.

첫째, 제7차(26년~30년) 공항개발 종합계획에 경기국제공항이 반영될 수 있도록 조속히 최종 후보지를 발표하십시오. 애매모호한 입장, 말 바꾸기식 변명이 아니라 공식 자료와 절차, 결과로 도민이 확인할 수 있게 하십시오.

둘째, 정책협약 이행 현황을 항목별로 전면 공개하십시오.

지원계획, 진행상황, 의사결정 과정과 결과, 향후 일정까지 포함한 명확한 로드맵을 공식적으로 내놓으십시오. 공개하지 못하는 이행은 실행이 아닙니다.

끝으로 분명히 말씀드립니다. 오늘 기자회견은 특정 정당이나 특정 인물을 위한 정치행동이 아닙니다.

도민 앞에 약속을 지키라는 강력한 요구입니다. 경기도가 계속 책임을 회피하고 시간을 끈다면, 시민협의회는 적극적인 대응에 나설 것입니다.

경기도지사는 선택하십시오!

책임있게 답하고 행동할 것인지! 도민의 신뢰를 스스로 무너뜨릴 것인지! 조속한 답변을 바랍니다.

감사합니다.

2026년 02월 26일

수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회 일동

덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)/한국NGO신문(www.ngonews.kr)/시사월드(www.sisaworld.kr)에도 실립니다.

수원 군공항 이전과 경기국제공항 건설을 촉구하는 시민단체의 목소리가 높아지고 있다.'수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회'(아래 시민협의회)는 26일 경기도의회에서 기자회견을 갖고 "수원 군공항 이전 및 경기국제공항 추진 관련 정책협약을 이행하라"고 촉구했다.이날 기자회견에서 시민협의회는 "경기도가 최종 후보지 선정을 미루고 있어 경기국제공항 신설 자체가 좌초될 위기에 봉착했다"고 주장했다.시민협의회는 "현 김동연 경기도지사가 지난 2022년 5월, 후보 시절 협의회와 '수원 군공항 이전과 경기국제공항 건설을 위해 최선을 다하겠다'는 정책협약을 맺고, '수원 군공항은 반드시 이전해야 하며 과거 경제부총리를 역임했던 경험을 바탕으로 모든 노력을 아끼지 않겠다'고 약속했다"며 "또한 '도민의 공항이용 불편과 항공물류 수요 해소를 위해 인적 물적 교류 허브 역할을 하는 경기국제공항을 신설하겠다'고 공약했다"고 지적했다.이어 "그러나 경기도의 행보는 약속과 다르게 흘러왔다. 경기도는 2024년 11월 8일 경기국제공항 예비후보지 3곳을 발표했지만, 현재까지 최종 후보지 선정을 미루고 있어 경기국제공항 신설 자체가 좌초될 위기에 봉착했다"고 경기도의 미온적인 태도를 힐난했다.특히 국토교통부의 '제7차 공항개발 종합계획 발표'가 임박했음을 지적하며 "바로 지금이 경기도가 결단을 내리고 행동해야 할 골든타임이다. 만약 경기도에서 최종 후보지를 국토부에 건의하지 않는다면, 모든 것이 물거품이 될 것이며, 5년간은 휴식기에 들어갈 것이다"라고 우려했다.아울러 "경기도는 제7차 공항개발 종합계획에 경기국제공항을 반영하기 위해 어떠한 노력을 하였는가. 진정으로 책임지고 약속을 이행할 의지가 있는가"라고 꼬집었다.그러면서 "'제7차(26년~30년) 공항개발 종합계획'에 경기국제공항이 반영될 수 있도록 조속히 최종 후보지를 발표할 것"과 "정책협약 이행 현황을 항목별로 전면 공개하고, 지원계획, 진행상황, 의사결정 과정과 결과, 향후 일정까지 포함한 명확한 로드맵을 공식적으로 제시할 것"을 요구했다.시민협의회는 "애매모호한 입장, 말 바꾸기식 변명이 아니라 공식 자료와 절차, 결과로 도민이 확인할 수 있게 하라"며 "공개하지 못하는 이행은 실행이 아니다"라고 강조했다.이어 "오늘 기자회견은 특정 정당이나 특정 인물을 위한 정치행동이 아니다. 도민 앞에 약속을 지키라는 강력한 요구이다"라며 "경기도가 계속 책임을 회피하고 시간을 끈다면, 시민협의회는 적극적인 대응에 나설 것이다"라고 경고했다.또한, 김동연 지사를 향해 "경기도지사는 선택하라. 책임 있게 답하고 행동할 것인지, 도민의 신뢰를 스스로 무너뜨릴 것인지 조속한 답변을 바란다"고 밝혔다.다음은 시민협의회의 '수원 군공항 이전 및 경기국제공항 추진 관련 정책협약 이행 촉구 기자회견문' 전문이다.