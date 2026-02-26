국민의힘 충남도당 "진짜 매향노는 민주당, 실질적·항구적 권한 이양해야"

큰사진보기 ▲25일 김태흠 충남도지사가 행정통합과 관련한 기자회견을 진행하고 있다. 이날 김태흠 지사는 “우리 미래를 위해서는 ‘진짜 통합’을 이뤄내야 한다”며 민주당을 비판했다. (김태흠지사페이스북갈무리) ⓒ 김태흠 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남·대전 행정통합 특별법 보류와 관련해 더불어민주당의 공세가 이어지는 가운데 국민의힘 충남도당(이하 충남도당)이 26일 성명을 통해 "충남의 위상을 지워버리려는 '진짜 매향노는 민주당"이라고 비판했다.충남도당은 최근 행정통합 논의 과정에서 민주당이 보여준 행태를 '충남 말살 통합'으로 규정하고, 정치 공세를 중단할 것을 촉구했다."민주당이 추진하려 한 특별법은 재정과 권한 이양이 전무한 졸속 법안"이라고 주장한 충남도당은 "특히 통합시 명칭을 '대전특별시'라는 약칭으로 사용해 충남의 위상과 정체성을 지워버리려 했다"며 비판했다.이어 "행정통합은 대한민국의 구조를 다시 설계하는 백년대계임에도 불구하고, 민주당은 형식만 합치려 하는 '빈 껍데기' 통합을 강행했다. 이는 충남을 팔아먹으려는 행위와 다름없다"고 주장했다.충남도당은 김태흠 충남도지사와 당이 설계해 온 통합안의 정당성을 강조했다. 해당 통합안에는 매년 약 8.8조 원 규모의 국세 이양과 함께 중앙정부의 권한을 실질적으로 지방에 이전하는 로드맵이 포함되어 있다는 것이다.이어 민주당 소속 충남 지역 국회의원 7명을 '을사칠적', '매충노' 등의 단어를 사용해 가며 강도 높게 비판했다,끝으로 충남도당은 민주당을 향해 "매향으로 역사의 죄를 짓지 말라"고 강조하며 행정통합의 본질인 실질적·항구적 권한 이양에 집중할 것을 촉구했다.