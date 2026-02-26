소상공인들이 펼치는 이웃 사랑, '소소봉사단'의 하루

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲소소봉사단 활동 ⓒ 장진석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 마산회원구를 넘어 모든 소상공인들이 힘내시길 바랍니다.

창원특례시 마산회원구 소상공인연합회(회장 정연진) 소속 '소소봉사단'이 지난 25일, 관내 회원1동의 취약 계층 가정을 방문해 주거 환경 개선을 위한 청소 및 방역 봉사 활동을 펼쳤다.이번 봉사 활동은 소소봉사단이 2025년을 기점으로 본격화한 '매월 정기 봉사 프로젝트'의 일환으로 진행되었다. 봉사단은 회원1동 행정복지센터로부터 추천 받은 독거노인 및 저소득 가정을 찾아가 평소 손길이 닿기 어려운 구석구석을 청소하고 전문 장비를 활용한 방역 소독을 실시해 쾌적하고 위생적인 주거 공간을 선물했다.마산회원구 소상공인연합회원으로 구성된 '소소봉사단'은 다양한 분야에서 활동하면서 각자의 본업인 전문 역량을 살려 주거 환경 청소 및 방역, 미용 재능 기부, 생필품 및 물품 지원 등 생활 밀착형 봉사를 이어오고 있다. 처음부터 일회성 행사를 넘어 매달 지역 내 도움이 필요한 이웃을 찾아가는 정기 활동으로 정착 시켜 나눔의 깊이를 더하고 있다.정연진 마산회원구 소상공인연합회장은 "소상공인들이 생업으로 바쁜 와중에도 이웃을 위한 마음으로 십시일반 힘을 모으고 있다"며 "작은 정성이지만 우리가 가진 기술과 자원이 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 지역사회와 상생하는 소상공인의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.현장을 찾은 구 관계자는 "어려운 경제 여건 속에서도 매월 꾸준한 나눔을 실천해 주시는 소소봉사단에 깊은 감사를 드린다"며 "민·관이 협력해 복지 사각지대 없는 따뜻한 마산회원구를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 화답했다.