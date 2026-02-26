민형배 "전남광주특별시 미래 설계…'20조 기획위' 발족"

큰사진보기 ▲'전남광주특별시' 초대 시장 선거 출마를 공식 선언한 민형배(광주광역시 광산을) 더불어민주당 의원. ⓒ 배동민 관련사진보기

전남광주특별시장 출마를 선언한 더불어민주당 민형배(광주광역시 광산을) 의원이 26일 "통합특별시의 미래 청사진을 그릴 '전남광주 주도성장 20조 기획위원회(20조 기획위원회)'를 공식 출범시켰다"라고 밝혔다.기획위원회는 전남광주통합특별시 출범과 함께 투입될 20조원 규모의 정부 지원을 지역의 미래를 바꾸는 전략 자산으로 설계하고 집행하기 위한 역할을 한다.인공지능(AI)·데이터센터, 첨단산업, 재생에너지·전력망, 재정·금융, 지역균형발전·도시전략 등 각 분야 전문가들이 참여해 통합특별시의 중장기 투자 방향과 우선순위를 설정한다.민 의원은 "20조원은 단순한 배분용 예산이 아니라 지역의 미래를 바꾸는 '전략 자산'"이라며 "중앙 정부가 설계하고 지역이 집행하던 방식에서 벗어나, 시민이 주인이 되는 새로운 전략 구조를 만들겠다"고 강조했다.이와 동시에 투자 분야와 우선순위를 시민과 함께 설계하는 실행 조직 '20조 기획단'도 꾸렸다.기획위원회가 전략의 뼈대를 세운다면, 20조 기획단은 시민의 목소리를 담아내는 실행 조직이다.기획단은 전남·광주 전역을 순회하는 '20조 시민경청투어'를 통해 시도민의 요구를 직접 듣고, 투자 우선순위를 함께 결정하는 민주적 설계 과정을 이끈다.분야별 정책 원탁회의와 온라인 정책 플랫폼 등 다양한 통로로 접수된 시민의 제안을 전문가-시민 공동 정책 설계 워크숍을 거쳐 특별위원회의 예산 구조에 실질적으로 반영한다.민 의원은 "단순한 행정구역 개편을 넘어 대한민국 산업과 에너지, 도시 구조를 재편하는 거대한 국가 프로젝트"라고 강조하며 ▲국가 책임 재정지원 ▲제도적 기반 확보 ▲전문가 중심 전략 설계 ▲시민 주도 다층 거버넌스 등을 통합특별시의 4대 핵심 축으로 제시했다.민 의원은 "수도권 일극체제를 넘어 남부권에서 새로운 성장축을 반드시 만들어내겠다"며 "전남·광주 통합특별시를 통해 대한민국 균형발전 정책의 새로운 기준을 제시하고, 대전환을 실현하겠다"고 밝혔다.