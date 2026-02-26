울산 수소산업의 날, 울산시-SK피아이씨글로벌 '신기술 개발' 협약

큰사진보기 ▲김두겸 울산시장, 장지협 SK피아이씨글로벌(주) 대표이사, 김홍대 한국생산기술연구원 본부장이 울산 산업단지 위기극복을 위한 신기술 개발에 관하여 업무협약을 체결하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

2월 26일은 울산 수소산업의 날이다. 지난 2013년 2월 26일 현대자동차 울산공장에서 세계 최초로 수소전기차가 양산된 날을 기념하고 대한민국 수소산업 중심도시 육성을 위해 2020년 처음 지정됐다.이날 울산테크노파크 본부동 강당에서 제7회 울산 수소산업의 날 기념행사가 열린 가운데 행사 대미는 울산시와 에스케이(SK)피아이씨글로벌(주), 한국생산기술연구원 간의 '울산 산업단지 위기 극복을 위한 신기술 개발을 위한 업무협약' 체결이 장식했다.협약에 따라 SK피아이씨글로벌(주)는 울산 지역산업 위기 극복을 위한 석유화학 및 수소분야의 신기술 공동연구 개발에 나선다.한국생산기술연구원은 공동기술개발을 위한 관내 연구공간 및 연구시설 공동 활용에 대해 협력한다.울산시는 석유화학단지 내 생산설비(플랜트) 구축에 관한 행정 지원을 한다.울산시 관계자는 "이번 협약 체결이 울산의 수소 선도도시 도약과 수소경제권 구축에 이바지할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.기념사에서 김두겸 울산시장은 "매년 개최하는 울산 수소산업의 날 기념행사는 수소인들의 자긍심을 고취하고 화합의 장을 마련하는 동시에 울산이 대한민국 최고의 수소산업 선도도시임을 확인하는 자리"라며 "오늘 행사를 통해 수소산업 종사자 간 교류도 한층 활발해져 울산이 세계 최고의 수소 선도도시가 될 수 있게 힘을 모을 수 있는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.한편 제7회 울산 수소산업의 날 기념행사는 김두겸 울산시장, 시의원, 수소산업 관련 기관장, 기업 대표 등 100여 명이 참석한 가운데 수소산업 육성 발전 공로 표창 수여, 울산광역시 수소산업 육성방안 발표, 울산형 케이(K)-수소도시 조성사업 계획 발표에 이어 업무협약 체결이 진행됐다.표창 수여에서는 ㈜투게더충전소 신원철 대표이사 등 4명이 울산시장 표창을 받았다.수소산업 주요 계획발표에서는 울산연구원 김혜경 연구위원과 울산도시공사 이종규 팀장이 '울산광역시 수소산업 육성방안'과 '울산형 K-수소도시 조성사업'을 각각 발표했다.