정치

26.02.26 16:02최종 업데이트 26.02.26 16:02

이 대통령, 김정은의 '기만극' 발언에 "한술 밥에 배부르랴"

"전쟁 감수 대결 정책 따른 적대 감정 순식간에 못 없애, 상응하는 지속적 노력 필요해"

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.2.26
이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.2.26 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 정부의 한반도 평화 복원 노력을 '기만극'이라고 폄훼한 북한 김정은 국무위원장의 '적대적 두 국가' 기조와 관련해 "전쟁을 감수하는 대결 정책으로 쌓인 적대적 감정을 순식간에 없앨 순 없다"면서 지속적인 노력을 기울이겠다고 했다.

이 대통령은 26일 수석보좌관회의에서 "제가 점심 때 언론인들하고 식사를 하면서 얘길해보니 지금 북한의 발표 문안을 가지고 질문이 꽤 많았다"며 이러한 입장을 밝혔다(관련기사 : 김정은 "한국, 동족 범주서 영원히 배제... 필요조치 강구" https://omn.kr/2h5sr ). 김정은 위원장이 전날 폐막한 당대회 총화 보고에서 현 정부의 대북 유화적 태도를 비난하면서 "한국을 동족의 범주서 영원히 배제할 것"이란 입장을 밝힌 것에 대한 얘기였다.

이 대통령은 이날 "우리가 추구해야 할 가치는 평화와 안정"이라며 "대결과 전쟁을 향해서 질주하고 있던 과거를 반드시 청산해야 한다"고 했다. 특히 "전쟁을 감수하는 대결 정책이 펼쳐져서 그로 인해 생긴 대결 의식, 적대 감정을 순식간에 없앨 수는 없다. 상응하는 지속적인 노력이 필요하다"고 강조했다.

북측이 한반도 긴장완화를 위한 정부의 노력을 불신하는 배경엔 전임 정부 때 무인기 공작, 또 최근 불거진 민간 무인기 대북 침투 사건 등이 있다고 짚은 것.

이에 대해 이 대통령은 "지금까지의 대북 모욕 행위, 또는 위협 행위가 과연 이 한반도 평화와 안정에 도움이 됐는지, 대한민국의 국익과 국가 안보를 지키는데 유용했는지를 진지하게 되새겨 봐야겠다"면서 "남북관계 역시 정상화돼야 한다"고 강조했다.

또한 "오랫동안 쌓인 적대 감정, 대결 의식을 일순간, 한가지 획기적인 조치로 없앨 수는 없다"면서 "우리 옛말에 한술 밥에 배부르랴, 이런 말이 있다"고도 했다. 신뢰와 공감을 쌓기 위해 계속 노력해야 된다는 지적이었다.

이 대통령은 "끊임없이 소통하고 대화하고 협력하기 위한 노력을 해서 조금씩 신뢰를 쌓고 공감을 만들어 가면 결국 이 한반도에도 구조적인 평화와 안정이 도래하지 않겠나 생각한다"며 "우리 스스로 노력해야 한다. 남 탓 할 필요 없고 남 탓 한다고 되는 문제도 아니다"고 했다.

한편, 이 대통령은 이날 서울 국립중앙박물관에서 '우리들의 이순신' 특별전을 관람한 뒤 기자들의 업무공간인 청와대 춘추관을 깜짝 방문했다. 이 대통령은 기자들과 점심식사 등을 함께 하면서 다양한 현안들에 대한 얘기를 나누었다.

이재명 대통령이 26일 청와대 춘추관 구내식당을 찾아 출입기자들과 오찬을 하고 있다. 2026.2.26 [청와대통신사진기자단]
이재명 대통령이 26일 청와대 춘추관 구내식당을 찾아 출입기자들과 오찬을 하고 있다. 2026.2.26 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스


