이 대통령 공소취소 모임 그대로 간다... 공동대표 윤건영은 탈퇴

더불어민주당이 당내 공식 기구로 '윤석열 정권 조작기소 및 공소취소 국정조사 추진위원회'를 설치하기로 한 가운데, 앞서 105명 의원 모임으로 출발했던 '이재명 대통령 사건 공소 취소를 위한 모임(아래 공취모)'이 해산 없이 모임을 그대로 유지하기로 했다.
'반정청래 모임'이라는 당내 논란 속에 당초 참여 의사를 밝혔던 의원들이 일부 탈퇴한 가운데 출범 당시 공동대표를 맡았던 윤건영 의원도 탈퇴하기로 하는 등 여진이 이어지고 있다.
윤 의원 외에도 앞서 김병주, 김기표, 민형배, 부승찬 의원 등이 계파 모임 논란 등을 이유로 탈퇴했다. 참여 의원 수는 100명으로 줄었다.(관련 기사: 김병주 이어 김기표도 '이재명 공소 취소 모임' 탈퇴 https://omn.kr/2h5i9
).
공취모 운영위 회의 열고 모임 유지 결정
공취모는 이날 오전 상임대표와 간사, 공동대표와 운영위원 등 11명이 서울 여의도 한 식당에서 모여 운영위 회의를 열고 향후 모임 진로에 대해 논의했다.
약 1시간 회의가 종료된 뒤 간사를 맡고 있는 이건태 의원은 기자들과 만나 "당의 특위 구성을 적극 환영하고, 총력 지원할 것"이라면서도 "공취모는 결성 때 밝힌 것처럼 이 대통령 사건의 공소가 취소될 때까지 유지하기로 했다. 다만 독자적 활동은 최소화 한다"고 밝혔다.
상임대표인 박성준 의원은 "공취모의 가장 중요한 목표는 (이 대통령 사건) 공소 취소"라며 "운영위원 중 당 특위가 구성됐으니 해산 또는 해체해야 한다는 의견도 있었지만 공취모 목적에 맞는 (활동)유지를 통해 공소 취소를 하는 게 마땅하다는 의견이 대부분이었다"고 설명했다.
이날 오전 김현정 민주당 원내대변인은 정책조정회의 직후 기자들과 만나 "의원모임과 원내대표단이 비공식 간담회를 통해 조작기소 및 공소취소 국정조사 추진 특위 위원을 구성하기로 했다"며 "당 기구가 활성화되면 공취모가 자연스럽게 정리되는 수순으로 가지 않을까 싶다"고 말했지만 당내 특위와 공취모가 모두 공존하게 된 셈이다.
공취모 공동대표 김승원 의원은 "4월이 넘어가면 지방선거 시즌이라 특위 활동이 소극적으로, 사그라질 수 있다"며 "공소 취소 동력이 사라지지 않도록 공취모가 역할을 할 것"이라고 말했다.
단 공취모는 활동은 최소화하기로 했다. 공취모는 회의 뒤 공식 '입장문'을 내고 "독자적 행보는 최소화하겠다. 당 특위와 국조특위에 적극 협조하고 공동 대응에 집중하겠다"라며 "자발적 의사에 따라 구성된 모임이므로 탈퇴 의사 또한 존중한다"고 밝혔다.
공취모가 모임을 유지하는 것으로 결론을 내면서 참여 의원들의 탈퇴 움직임도 이어지고 있다. 공동대표를 맡았던 윤건영 의원이 모임을 탈퇴하기로 했다. 윤 의원 측은 이날 <오마이뉴스>에 '모임 탈퇴'가 맞다고 확인했다.
윤 의원은 전날 저녁 페이스북을 통해 " (26일 회의에서) '공취모 유지'로 결론 난다면 안타깝지만 저는 함께하기 어려울 것 같다"고 밝힌 바 있다.