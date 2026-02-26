윤석열 위증 재판, 4월 결심... 한덕수 증인신문 없이 마무리

큰사진보기 ▲전 대통령 윤석열씨. 2026.01.15 ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

"국무회의 위원 중 일부를 늦게 부른 이유는 한덕수 전 국무총리, 외교부 장관, 행정안전부 장관 등 상당히 많은 반대 의견이 있었기 때문이었다. 이를 토의하고 설득하는 과정이 필요했다. 대통령은 국무회의가 필요하다는 점을 충분히 인식하고 있었고, 그 인식 하에 국무회의를 열기 위해 국무위원들을 소집한 것이다."

"(계엄과 관련한) 보안 문제가 가장 컸다. 차관회의나 대통령 주재 국무회의를 통해 내용이 전파될 경우 보안이 누설될 수 있었다. 따라서 국무위원들을 부를 때도 계엄을 선포할 것이라는 점에 대해 미리 얘기할 수가 없었다."

윤석열씨 위증 사건 재판이 4월 한 차례 공판을 끝으로 마무리된다.서울중앙지방법원 형사합의32부(재판장 류경진 부장판사)는 26일 오전 윤석열씨 위증 사건 2차 공판준비기일에서 4월 16일 첫 공판에서 증인신문 없이 바로 변론을 종결하겠다는 방침을 밝혔다. 재판부는 이날 CCTV 증거조사와 서증조사를 마친 뒤 최후변론을 진행하겠다고 했다.윤씨 측은 피고인신문을 포함한 별도의 증인신문은 진행하지 않겠다고 밝혔다. 지난달 21일 첫 공판준비기일에서 재판부는 한 전 총리와 김용현 전 국방부 장관을 핵심 증인으로 언급했으나, 윤씨 측은 "이미 관련 재판에서 증언이 이뤄졌다"며 추가 증인신문은 불필요하다는 입장을 밝힌 바 있다.이에 따라 4월 16일 한 차례 공판만을 진행한 후 5월 중하순께 판결 선고가 이뤄질 전망이다.이 사건 공소사실은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당일 한덕수 전 총리의 국무회의 개최 건의에 따라 계엄 선포 요건을 형식적으로 갖추기 위해 국무위원들을 긴급 소집했는데도, 윤석열씨는 지난해 한덕수 전 국무총리 재판에 나가 스스로의 판단에 따라 국무회의 개최를 위해 국무위원을 소집했다고 허위 증언했다는 것이다.이날 윤씨 변호인 송진호 변호사는 특검 공소사실에 대해 다시 한번 반박했다.한 전 총리가 자신의 건의로 국무회의가 열렸다는 취지로 진술한 데에 대해서도 "이미 국무회의를 하기 위해서 국무위원들을 불렀기 때문에 한 전 총리의 건의와는 상관이 없다"고 주장했다.나아가 윤씨 측은 보안상 국무회의가 긴급히 열렸다는 취지의 주장도 내놨다.특검은 4월 16일 공판에서 한 전 총리 내란 사건 판결문과 윤씨 체포방해 사건 판결문, 김용현 전 국방부 장관 증인신문조서와 한 전 총리 피고인신문조서, 대통령실 CCTV 영상 등을 추가 증거로 제출하겠다고 밝혔다.