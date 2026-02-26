윤석열 위증 재판, 4월 결심... 한덕수 증인신문 없이 마무리

윤석열씨 위증 사건 재판이 4월 한 차례 공판을 끝으로 마무리된다.
서울중앙지방법원 형사합의32부(재판장 류경진 부장판사)는 26일 오전 윤석열씨 위증 사건 2차 공판준비기일에서 4월 16일 첫 공판에서 증인신문 없이 바로 변론을 종결하겠다는 방침을 밝혔다. 재판부는 이날 CCTV 증거조사와 서증조사를 마친 뒤 최후변론을 진행하겠다고 했다.
윤씨 측은 피고인신문을 포함한 별도의 증인신문은 진행하지 않겠다고 밝혔다. 지난달 21일 첫 공판준비기일에서 재판부는 한 전 총리와 김용현 전 국방부 장관을 핵심 증인으로 언급했으나, 윤씨 측은 "이미 관련 재판에서 증언이 이뤄졌다"며 추가 증인신문은 불필요하다는 입장을 밝힌 바 있다.
이에 따라 4월 16일 한 차례 공판만을 진행한 후 5월 중하순께 판결 선고가 이뤄질 전망이다.
이 사건 공소사실은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당일 한덕수 전 총리의 국무회의 개최 건의에 따라 계엄 선포 요건을 형식적으로 갖추기 위해 국무위원들을 긴급 소집했는데도, 윤석열씨는 지난해 한덕수 전 국무총리 재판에 나가 스스로의 판단에 따라 국무회의 개최를 위해 국무위원을 소집했다고 허위 증언했다는 것이다.
이날 윤씨 변호인 송진호 변호사는 특검 공소사실에 대해 다시 한번 반박했다.
"국무회의 위원 중 일부를 늦게 부른 이유는 한덕수 전 국무총리, 외교부 장관, 행정안전부 장관 등 상당히 많은 반대 의견이 있었기 때문이었다. 이를 토의하고 설득하는 과정이 필요했다. 대통령은 국무회의가 필요하다는 점을 충분히 인식하고 있었고, 그 인식 하에 국무회의를 열기 위해 국무위원들을 소집한 것이다."
한 전 총리가 자신의 건의로 국무회의가 열렸다는 취지로 진술한 데에 대해서도 "이미 국무회의를 하기 위해서 국무위원들을 불렀기 때문에 한 전 총리의 건의와는 상관이 없다"고 주장했다.
나아가 윤씨 측은 보안상 국무회의가 긴급히 열렸다는 취지의 주장도 내놨다.
"(계엄과 관련한) 보안 문제가 가장 컸다. 차관회의나 대통령 주재 국무회의를 통해 내용이 전파될 경우 보안이 누설될 수 있었다. 따라서 국무위원들을 부를 때도 계엄을 선포할 것이라는 점에 대해 미리 얘기할 수가 없었다."
특검은 4월 16일 공판에서 한 전 총리 내란 사건 판결문과 윤씨 체포방해 사건 판결문, 김용현 전 국방부 장관 증인신문조서와 한 전 총리 피고인신문조서, 대통령실 CCTV 영상 등을 추가 증거로 제출하겠다고 밝혔다.