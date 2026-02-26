"통 큰 연대" 전격 선언… 태안군수 선거판 '지각변동' 예고

AD

민주당 소속으로 태안군수 예정자 던 김기두(사진 왼쪽) 태안군의회 의원이 강철민 민주당 정책위 부의장과 태안군수 선거 관련 통큰 연대를 선언하고 지지를 선언하고 있다.

6·3지방선거를 앞두고 더불어민주당 태안군수 경선 구도가 요동치고 있다. 민주당 경선을 준비해 온 김기두 태안군의회 의원이 26일 기자회견을 통해 강철민 전 충남도의원과의 '통 큰 연대'를 전격 선언하며 백의종군 의사를 밝힌 것이다. 사실상 당내 경선 판세는 물론, 본선 구도에도 적지 않은 파장을 미칠 전망이다.이날 오전 11시 충남 태안군청 브리핑룸에서 열린 공동 기자회견에서 두 사람은 손을 맞잡고 "분열이 아닌 통합으로, 갈등이 아닌 책임으로 태안의 새로운 장을 열겠다"고 밝혔다. 현장에는 당원과 지지자, 지역 언론인들이 대거 참석해 높은 관심을 반영했다.먼저 발언에 나선 김기두 의원은 "이번 6·3지방선거는 단순한 정치인 교체가 아니라 태안의 생존과 소멸을 가를 중대한 분수령"이라며 "인구 감소와 화력발전소 폐지에 따른 경제 공동화, 행정에 대한 군민 불신 등 복합 위기를 극복하려면 낡은 리더십을 넘어서는 새로운 전환이 필요하다"고 진단했다.김 의원은 이어 "당내 경선 과정의 불필요한 소모를 최소화하고 오직 본선 승리와 대통합이라는 대의를 위해 강철민 출마예정자와 조건 없는 '통 큰 연대'를 결단했다"며 "오늘부터 평당원으로 돌아가 백의종군의 자세로 뛰겠다"고 밝혔다.민주당 이름으로 태안군의회에 첫발을 내디딘 이후 의장을 거쳐 3선에 이른 김 의원의 전격적인 결단은 당 안팎에 적잖은 충격을 안겼다. 지역 정가에서는 "당내 상징성이 큰 인물이 스스로 경선에서 물러난 만큼 상징적 파급력이 상당하다"는 평가가 나온다.강철민 전 도의원은 "오늘의 연대는 어느 한쪽의 사퇴나 지지 선언을 넘어선 '위대한 통합'"이라며 "태안의 위기를 돌파할 근본적이고 혁신적인 리더십 창출이라는 공동의 문제의식에서 출발한 정치적 결단"이라고 의미를 부여했다.강 전 도의원은 특히 "김기두 의원이 품어온 태안의 비전과 정책, 지지자들의 염원까지 온전히 계승하겠다"며 "두 사람의 연대는 단순한 산술적 결합이 아닌 화학적 결합이 될 것"이라고 강조했다. 이어 "더 큰 정치, 더 큰 태안을 향해 완전한 '원팀'으로 나아가겠다"고 덧붙였다.이번 연대로 민주당 태안군수 경선은 새로운 국면을 맞게 됐다. 현재 민주당에서는 가세로 현 태안군수, 강철민 전 도의원, 홍재표 전 충남도의회 부의장 등이 거론되고 있는 가운데, 김기두 의원의 지지 기반이 강 전 도의원 측으로 결집할 경우 경선 판도에 적지 않은 변수가 될 전망이다.특히 김 의원이 강조한 '완전히 새로운 리더십'과 '당내 통합' 메시지가 당원 표심에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 당 일각에서는 "경선 경쟁이 과열될 경우 본선 경쟁력이 약화될 수 있다는 우려 속에 전략적 선택이 이뤄진 것"이라는 분석도 나온다.국민의힘에서는 김세호 전 태안군수, 김진권 태안군의회 의원, 윤희신 충남도의원, 이영수 전 태안군의회 의원 등이 후보군으로 거론되고 있다. 여야 모두 다자 구도가 형성된 상황에서 민주당 내 선제적 연대가 향후 보수 진영의 대응 전략에도 영향을 미칠 가능성이 있다.지역 정가 관계자는 "이번 연대는 단순한 후보 단일화 이상의 상징성을 갖는다"며 "경선 전부터 세 결집에 나선 만큼 다른 주자들의 전략 수정도 불가피해 보인다"고 전망했다.한편 6·3지방선거를 100여 일 앞둔 시점에서 태안군수 선거판은 본격적인 세 대결 국면으로 접어들 것으로 보이는 가운데 이번 연대가 민주당 경선의 승부를 가를 계기가 될지 아니면 또 다른 변수의 시작이 될지 지역 정치권의 이목이 쏠리고 있다.