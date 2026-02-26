'국가정상화' 내건 이 대통령 "자본시장 다음은 망국적 부동산 공화국"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.2.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"비정상에서 벗어나 정상화 되는 것을 넘어, 대한민국이 다른 어떤 나라보다도 더 높이 평가되는, 코리아 디스카운트에서 코리아 프리미엄으로 나아가야 되겠다."

AD

이재명 대통령이 26일 수석보좌관회의에서 "우리 사회 모든 영역에서 국가 정상화가 조금씩 진척되고 있다. 자본시장도 정상화의 길을 가고 있다"라면서 한 주문이다. 자사주 의무 소각 등의 내용을 담은 3차 상법개정안이 전날(25일) 국회 본회의에서 처리되고, 코스피 지수가 이날 오후 3시 기준 6200선을 넘긴 데 대한 평가로 보인다.이에 대해 이 대통령은 "우리 경제를 발목잡았던 불투명하고 불합리한 요소들이 제도 개선을 통해 조금씩 개선되면서 자본시장도 비정상에서 조금씩 벗어나고 있다"라면서 "자사주 소각을 의무화하는 상법 개정안이 국회를 통과했다. 이제 앞으로 주가 누르기 방지법 같은 추가 제도 개혁이 뒷받침 되면 이런 정상화의 흐름도 더 크게 될 것 같다"라고 짚었다.자본시장 정상화 다음으로 꼽은 과제는 부동산 시장 정상화였다.이 대통령은 "한때 불가능해 보였던 자본시장의 정상화가 현실이 되고 있는 것처럼 망국적 부동산 공화국을 해체하는 것 역시도 결코 넘지 못할 벽은 아니다"라며 "실제로 서울 지역에서 상당 폭의 집값 하락이 나타나고 있다. 주택 매물은 눈에 띄게 증가하고 있고 전셋값 상승률도 둔화 중이라고 한다"라고 지적했다.그러면서 "이제는 거스를 수 없는 대세, 생산적 금융으로의 자본 대전환을 한층 더 가속해야 되겠다"라며 "비정상인 부동산 시장을 정상화하고 국민 삶의 실질적 개선을 위한 모두의 경제로 확실하게 나아가야겠다"라고 강조했다.특히 이 대통령은 이날 "국가정상화는 우리 사회 곳곳에 뿌리 깊게 퍼져 있는 비정상을 하나하나 정상화하는 노력이 계속 뒤따라가야 가능하다"라면서 국가보조금 부정수급을 엄단하고 근절할 대책을 마련하라고 주문했다.이 대통령은 "최근 국가보조금을 부정수급하다 적발된 사례가 늘고 있다고 한다. 심지어는 기업형 브로커를 끼고 교묘하게 보조금을 부정수급 하는 사례도 발생하고 있다"라며 "국민 혈세를 눈먼 돈으로 보고 있으니 이처럼 간 큰 세금 도둑질이 일어나는 것"이라고 비판했다.이어 "마땅히 엄히 문책하고 앞으로는 그런 일이 발생하지 않도록 해야 되겠다"라며 "특히 이런 악질적 행위를 확실하게 근절하려면 부정수급한 보조금을 전액 환수하는 것은 물론이고 그 몇 배에 이르는 경제적 제재도 검토해야 될 것"이라고 했다.또 "국민 혈세를 도둑질하다 걸리면 패가망신한다는 것을 누구나 명확하게 인식할 수 있도록 철저한 부정수급 방지대책을 세워주기 바란다"라며 "규칙을 지키는 것이 손해가 아니라는 생각을 분명히 자리 잡게 해야겠다"라고 강조했다.