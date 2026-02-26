'우리 함께 숲이 되자' 벌목 규탄 전주시민대행진



"우리가 함께 숲이 되자"

기억하자! 버드나무 숲, 우리는 나무와 함께 사는 전주를 원한다!



재작년 2월 29일은 남천교 인근의 아름드리 버드나무가 이른 새벽 기습적으로 잘려 나간 날입니다. 밑동만 남아버린 나무들의 모습에 많은 사람들이 분노했고 항의했습니다. 잘려 나간 것은 나무만이 아니었습니다. 나무에 깃들어 살아가던 생명들, 나무들과 함께 숨 쉬어 온 전주의 시간과 추억들이었습니다.



많은 사람들의 공분에도 불구하고 무분별한 벌목은 작년 2월 덕진공원에서 반복되었고, 올해 초에는 메타세쿼이아 가로수길의 가지치기로 이어졌습니다.



그러나 그 사이, 전주천과 삼천변에서 수명을 다했다고 여겨졌던 버드나무들의 딱딱한 밑동을 뚫고 초록 새싹이 돋아났습니다. 쓰러진 자리에서 기어코 다시 싹을 내고 숨쉬려 하는 나무를 다시는 잃지 않기 위해 우리는 나무가 베어진 날들을 기억하며 우범기 시장의 지난 4년 간의 벌목 행정을 규탄하고 나무를 지키기 위한 전주 시민 대행진을 하고자 합니다.



2024년 전북환경운동연합 시민 설문조사에 따르면, 전주 시민의 96.9%가 전주천 버드나무 벌목은 잘못된 집행이었다고 응답했음에도 전주시는 제대로 된 사과조차 하지 않았으며 또 다른 곳에서 벌목을 반복했습니다.



물환경보전 조례에서 명시된 자문 규정을 무시하며 벌목이 강행되었고, 주민 감사 청구 결과 그 모든 게 독단적인 행정이었음이 명백히 밝혀졌음에도 전주시는 일방적인 불통 벌목을 멈추지 않았습니다. 잘못을 인정하기는커녕 시민들의 외침을 철저히 외면했습니다.



잘못을 끝내 인정하지 않는 행정의 끝은 무엇입니까? 시민이 없는 곳에는 시장도 있을 수 없습니다. 전주천의 나무를 지키지 못해 덕진공원의 나무를 잃었고 이제는 건지산의 숲마저 위기에 처해 있습니다. 여기서 멈추지 못한다면 전주의 남은 강과 산, 들과 터를 지키기는 더 어려울 것입니다.



다가오는 6월 지방선거를 앞두고, 아무리 막대기만 꽂아도 공천만 받으면 당선된다는 민주당 일색의 전주라지만 나무 한 그루도 소중히 돌보고 지키는 자부심을 그려가는 전주시에 살고 싶습니다. 기꺼이 손 잡고 살아가고 싶다는 마음으로 우리는 오늘 다시 이 자리에 모였습니다.



우리의 행진은 쓰러진 나무들을 추모하는 기억의 걸음입니다.

우리의 행진은 그루터기에 다시 싹을 내는 나무의 곁을 지키는 약속의 걸음입니다.

우리의 행진은 산천초목 자연과 공존하여 더불어 살아가려는 다짐의 걸음입니다.

우리의 행진은 기후위기 시대의 한 그루의 생명도 포기하지 않으려는 삶의 걸음입니다.



2월 28일, 우리는 남천교를 출발하여 한옥마을을 돌아 다시 남천교로 행진을 합니다. 나무들을 대신하여 나무가 되어주십시오. 함께 모여 숲이 되어 주십시오. 함께 목소리를 내어 그간 잘못 흘러온 전주시의 시간을 바로 잡아 주십시오.



2026년 2월 26일



2월 28일 벌목 규탄 나무 지키기 전주 시민 대행진 참가자 일동



강성희, 강윤희, 김경미, 김규영, 김누리, 김대원, 김동규, 김보경, 김상윤, 김수현, 김아람, 김예진(소만), 김재리, 김지은, 김현진, 김형우, 두해, 류후남, 린다보라, 모아름드리, 무명, 박민주, 박정희, 박지선, 서희, 송민영, 시리, 신현희, 심규현, 양보름, 여은정, 오은미, 유경희, 유그린, 유기만, 이은정, 이진호, 임수희, 전지은, 정창남, 정현숙, 정희옥, 진경은, 최은숙, 최춘자, 하난, 한천수, 민주사회를위한변호사모임 전북지부, 아래로부터전북노동연대, 와사비스튜디오, 익산일곱개의평화, 전북녹색당, 전북녹색연합, 전북특별자치도노동조합, 전북평화와인권연대, 정의당전북특별자치도당, 지향집, 진보당전북특별자치도당, 풍물패 팽수, 프리데코, 플랫폼c 전북모임, 전북환경운동연합



