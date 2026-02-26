"핵발전소는 미래 아냐, 결사 반대"... '신규원전반대울산범시민대책위' 발족



대책위는 기자회견에서 "울산과 울주군은 이미 세계적으로도 보기 드문 고밀도 핵발전소 지역"이라는 점을 들었다.



대책위는 "고리와 신고리, 새울 핵발전소가 밀집해 있으며, 수십 년 동안 그 위험을 감수하며 살아왔다"며 "그동안 울주군은 원전으로 인한 막대한 지원금을 받아왔지만, 방사선비상계획구역에 포함된 울산의 다른 지역들은 방사능 재난에 대비할 최소한의 예산과 전문 인력조차 부족한 현실에 놓여 있다. 위험은 함께 감수하지만, 혜택은 불균등하게 배분되는 구조 속에서 시민들은 불안 속에 살아가고 있다"고 밝혔다.



이어 "핵발전소는 결코 안전을 보장할 수 있는 시설이 아니다"라는 점을 들었다. 대책위는 "2020년 태풍 '마이삭' 당시 고리와 신고리 핵발전소가 동시에 외부전원을 상실하는 아찔한 상황이 발생했다"며 "자연재해 앞에서 핵발전소는 결코 안전할 수 없다는 사실이 이미 확인되었다"고 지적했다.



또한, "후쿠시마의 비극은 15년이 지난 지금도 끝나지 않았다"며 "한 번의 사고로 고향을 잃고 떠돌아야 하는 17만 명의 눈물은 남의 일이 아니다. 수십 만 명의 삶이 파괴되었고, 수많은 사람들이 고향을 떠나야 했다"고 밝혔다. 또 "핵발전소 사고는 단순한 기술적 문제가 아니라, 우리의 생명과 재산, 공동체 전체를 무너뜨리는 재앙"이라는 지적도 내놨다.



대책위는 또한, "최근 정부와 일부 기관은 인공지능과 데이터센터 증가를 이유로 신규 핵발전소 건설의 필요성을 주장하고 있다"며 "그러나 이는 사실과 거리가 멀다"고 지적했다.



대책위는 그 이유로 "첨단 데이터센터가 추가로 필요로 하는 전력은 핵발전소를 새로 건설해야 할 정도가 아니다"며 "더욱이 핵발전소는 건설에만 10년 이상이 걸리는 시설이라 지금의 전력수요를 이유로 미래 세대에게 수만 년 동안 관리해야 할 위험한 핵폐기물을 떠넘기는 것은 결코 정당화될 수 없다"고 강조했다.

