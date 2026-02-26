"핵발전소는 미래 아냐, 결사 반대"... '신규원전반대울산범시민대책위' 발족

최근 울주군이 '신규원전 자율유치를 위한 홍보 및 서명운동 협조 요청' 공문을 각 읍·면에 발송하고, 행정복지센터 등 공공기관을 통해 주민들을 대상으로 원전 유치 찬성 서명운동을 진행하고 있다. 이에 울산지역의 시민사회단체, 정당, 노동단체가 뜻을 모아 '신규원전반대울산범시민대책위'를 발족하고 반대 활동에 나섰다(관련 기사 : 신규원전 반대하랬더니 오히려 원전유치 나선 울주군
).
신규원전반대울산범시민대책위(공동대표: 김교학, 김현주, 박영규, 안창민, 이현숙, 천도스님, 최용규, 한기양, 집행위원장 배성희 아래 대책위)는 26일 울주군청 프레스센터에서 발족 기자회견을 열고 "우리는 시민의 생명과 안전, 그리고 우리의 미래를 지키기 위해 이 자리에 섰다"며 " 이것은 단순한 단체의 출범이 아니라 절박한 선언이며, 민주주의와 정의를 바로 세우기 위한 울산시민의 양심의 외침"이라고 밝혔다.
대책위는 요구사항으로 ▲울주군은 행정동원 신규원전 유치 서명운동을 즉각 중단하고, 관련 공문을 철회하며 시민들에게 공식 사과할 것 ▲정부와 울주군은 시민의 생명과 안전을 위협하는 신규 핵발전소 건설 추진을 즉각 중단할 것 ▲원전 정책과 관련된 모든 정보를 시민에게 투명하게 공개하고, 시민 참여와 사회적 합의를 보장할 것 ▲울산의 미래를 위험한 핵발전이 아닌, 안전한 재생에너지 중심의 도시로 전환할 것을 제시했다.
대책위는 울주군의 원전 유치 활동에 대해 "행정은 특정 정책을 강요하거나 여론을 조직하는 수단이 아니다"며 "시민의 다양한 의견을 공정하게 반영해야 할 의무가 있음에도 불구하고 행정기관이 직접 나서 특정 입장을 홍보하고 서명을 조직하는 것은 행정의 중립성을 심각하게 훼손하는 행위이며, 민주주의의 근간을 흔드는 일"이라고 지적했다.
이어 "더욱 심각한 것은, 신규원전 유치에 반대하는 울주군민과 울산시민의 목소리가 분명히 존재함에도 불구하고, 이러한 의견은 철저히 배제되고 있다는 사실"이라며 "이미 신규원전을 반대하는 울주군민 서명은 공식적으로 제출되었지만, 울주군은 이를 외면한 채 일방적인 찬성 여론을 만들기 위해 행정을 동원하고 있다"고 비판했다.
대책위는 "시민의 생명과 안전보다 더 중요한 정책이 있나"며 "시민의 동의 없이 추진되는 정책이 정당성을 가질 수 있나, 행정이 시민 위에 군림하며 시민의 의사를 조직하려는 것이 민주주의인가"라고 물었다.
그러면서 "핵발전소는 결코 안전하지 않고 기후위기의 해법이 아니다"며 "핵발전소는 우리의 미래가 될 수 없다"고 강조했다.
또한 "울산은 더 이상 핵발전소에 의존하는 위험한 도시가 아니라, 시민의 생명과 안전이 최우선인 도시로 나아가야 한다"며 "이제 우리는 핵발전 확대가 아니라, 안전하고 지속가능한 재생에너지와 정의로운 에너지 전환의 길로 나아가야 한다"고 밝혔다.
|신규원전반대울산범시민대책위가 원전을 반대하는 이유
대책위는 기자회견에서 "울산과 울주군은 이미 세계적으로도 보기 드문 고밀도 핵발전소 지역"이라는 점을 들었다.
대책위는 "고리와 신고리, 새울 핵발전소가 밀집해 있으며, 수십 년 동안 그 위험을 감수하며 살아왔다"며 "그동안 울주군은 원전으로 인한 막대한 지원금을 받아왔지만, 방사선비상계획구역에 포함된 울산의 다른 지역들은 방사능 재난에 대비할 최소한의 예산과 전문 인력조차 부족한 현실에 놓여 있다. 위험은 함께 감수하지만, 혜택은 불균등하게 배분되는 구조 속에서 시민들은 불안 속에 살아가고 있다"고 밝혔다.
이어 "핵발전소는 결코 안전을 보장할 수 있는 시설이 아니다"라는 점을 들었다. 대책위는 "2020년 태풍 '마이삭' 당시 고리와 신고리 핵발전소가 동시에 외부전원을 상실하는 아찔한 상황이 발생했다"며 "자연재해 앞에서 핵발전소는 결코 안전할 수 없다는 사실이 이미 확인되었다"고 지적했다.
또한, "후쿠시마의 비극은 15년이 지난 지금도 끝나지 않았다"며 "한 번의 사고로 고향을 잃고 떠돌아야 하는 17만 명의 눈물은 남의 일이 아니다. 수십 만 명의 삶이 파괴되었고, 수많은 사람들이 고향을 떠나야 했다"고 밝혔다. 또 "핵발전소 사고는 단순한 기술적 문제가 아니라, 우리의 생명과 재산, 공동체 전체를 무너뜨리는 재앙"이라는 지적도 내놨다.
대책위는 또한, "최근 정부와 일부 기관은 인공지능과 데이터센터 증가를 이유로 신규 핵발전소 건설의 필요성을 주장하고 있다"며 "그러나 이는 사실과 거리가 멀다"고 지적했다.
대책위는 그 이유로 "첨단 데이터센터가 추가로 필요로 하는 전력은 핵발전소를 새로 건설해야 할 정도가 아니다"며 "더욱이 핵발전소는 건설에만 10년 이상이 걸리는 시설이라 지금의 전력수요를 이유로 미래 세대에게 수만 년 동안 관리해야 할 위험한 핵폐기물을 떠넘기는 것은 결코 정당화될 수 없다"고 강조했다.