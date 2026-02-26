최이순 동해시부의장, 시장 불출마 선언

큰사진보기 ▲최이순 동해시의회 부의장동해시장 후보 불 출마를 선언한 더불어민주당 소속, 최이순 동해시의회 부의장 ⓒ 최이순DB 관련사진보기

더불어민주당 소속 최이순 동해시의회 부의장이 2026년 6·3 지방선거를 100여 일 앞두고 '동해시장 선거에 불출마'를 선언했다.최 부의장은 26일 공식 선언문을 통해 "동해시의 더 큰 미래와 민주당의 승리를 위해 동해시장 선거에 불출마를 결정했다"라며 "지금 우리에게 필요한 것은 각자의 행보가 아니라, 원팀이 되어 승리하는 민주당의 모습"이라고 밝혔다.그간 시장 후보 군으로 거론되며 출마를 준비해 온 최 부의장은 "새로운 변화를 열망하는 시민들의 기대를 잘 알고 있기에 고민이 깊었다"라며 "개인이 돋보이는 길보다는 당이 결집해 승리하는 길을 택하는 것이 정치인으로서의 도리라고 판단했다"라고 전했다.최 부의장은 의정 활동 중 마주한 시민들의 현장 목소리를 언급하며 "현장에서 만난 시민들의 눈물과 웃음은 저의 가장 큰 자산"이라며 '시장 출마 강행 대신 당의 승리를 위한 조력을 택함으로써 지역 경제 회복과 시정 혁신이라는 목표를 완수하겠다'는 의지를 밝혔다. 그는 "나의 작은 힘이 밑거름이 되어 우리 당 후보가 더 큰 힘을 발휘할 수 있다면 기꺼이 그 길을 가겠다" 라고 했다.향후 행보에 대해 "시장 후보로서의 걸음은 멈추지만, 시의회 부의장으로서 남은 임기 동안 시민의 목소리를 대변하는 일에는 소홀함이 없을 것"이라며 "지방 선거 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 가장 뜨겁게 뛰겠다"라고 덧붙였다.최 부의장은 끝으로 지지자들을 향해 "기대에 부응하지 못한 송구함은 오직 동해시의 발전과 민주당의 승리로 갚아 나가겠다"라고 말했다.최 부의장의 불출마로 동해시장 선거는 새로운 국면을 맞이하게 됐다. 불출마가 당내 결집력을 높이는 신호탄이 될지 아니면 새로운 후보 전략의 과제가 될지 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.