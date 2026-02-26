최이순 동해시부의장, 시장 불출마 선언

더불어민주당 소속 최이순 동해시의회 부의장이 2026년 6·3 지방선거를 100여 일 앞두고 '동해시장 선거에 불출마'를 선언했다.
최 부의장은 26일 공식 선언문을 통해 "동해시의 더 큰 미래와 민주당의 승리를 위해 동해시장 선거에 불출마를 결정했다"라며 "지금 우리에게 필요한 것은 각자의 행보가 아니라, 원팀이 되어 승리하는 민주당의 모습"이라고 밝혔다.
그간 시장 후보 군으로 거론되며 출마를 준비해 온 최 부의장은 "새로운 변화를 열망하는 시민들의 기대를 잘 알고 있기에 고민이 깊었다"라며 "개인이 돋보이는 길보다는 당이 결집해 승리하는 길을 택하는 것이 정치인으로서의 도리라고 판단했다"라고 전했다.
최 부의장은 의정 활동 중 마주한 시민들의 현장 목소리를 언급하며 "현장에서 만난 시민들의 눈물과 웃음은 저의 가장 큰 자산"이라며 '시장 출마 강행 대신 당의 승리를 위한 조력을 택함으로써 지역 경제 회복과 시정 혁신이라는 목표를 완수하겠다'는 의지를 밝혔다. 그는 "나의 작은 힘이 밑거름이 되어 우리 당 후보가 더 큰 힘을 발휘할 수 있다면 기꺼이 그 길을 가겠다" 라고 했다.
향후 행보에 대해 "시장 후보로서의 걸음은 멈추지만, 시의회 부의장으로서 남은 임기 동안 시민의 목소리를 대변하는 일에는 소홀함이 없을 것"이라며 "지방 선거 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 가장 뜨겁게 뛰겠다"라고 덧붙였다.
최 부의장은 끝으로 지지자들을 향해 "기대에 부응하지 못한 송구함은 오직 동해시의 발전과 민주당의 승리로 갚아 나가겠다"라고 말했다.
최 부의장의 불출마로 동해시장 선거는 새로운 국면을 맞이하게 됐다. 불출마가 당내 결집력을 높이는 신호탄이 될지 아니면 새로운 후보 전략의 과제가 될지 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.