메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

강원제주

26.02.26 15:31최종 업데이트 26.02.26 15:31

최이순 동해시부의장, 시장 불출마 선언

"민주당 원팀 승리 위해 밑거름 되겠다"... 동해시장 선거 새 국면

원고료로 응원하기
최이순 동해시의회 부의장 동해시장 후보 불 출마를 선언한 더불어민주당 소속, 최이순 동해시의회 부의장
최이순 동해시의회 부의장동해시장 후보 불 출마를 선언한 더불어민주당 소속, 최이순 동해시의회 부의장 ⓒ 최이순DB

더불어민주당 소속 최이순 동해시의회 부의장이 2026년 6·3 지방선거를 100여 일 앞두고 '동해시장 선거에 불출마'를 선언했다.

최 부의장은 26일 공식 선언문을 통해 "동해시의 더 큰 미래와 민주당의 승리를 위해 동해시장 선거에 불출마를 결정했다"라며 "지금 우리에게 필요한 것은 각자의 행보가 아니라, 원팀이 되어 승리하는 민주당의 모습"이라고 밝혔다.

그간 시장 후보 군으로 거론되며 출마를 준비해 온 최 부의장은 "새로운 변화를 열망하는 시민들의 기대를 잘 알고 있기에 고민이 깊었다"라며 "개인이 돋보이는 길보다는 당이 결집해 승리하는 길을 택하는 것이 정치인으로서의 도리라고 판단했다"라고 전했다.

AD
최 부의장은 의정 활동 중 마주한 시민들의 현장 목소리를 언급하며 "현장에서 만난 시민들의 눈물과 웃음은 저의 가장 큰 자산"이라며 '시장 출마 강행 대신 당의 승리를 위한 조력을 택함으로써 지역 경제 회복과 시정 혁신이라는 목표를 완수하겠다'는 의지를 밝혔다. 그는 "나의 작은 힘이 밑거름이 되어 우리 당 후보가 더 큰 힘을 발휘할 수 있다면 기꺼이 그 길을 가겠다" 라고 했다.

향후 행보에 대해 "시장 후보로서의 걸음은 멈추지만, 시의회 부의장으로서 남은 임기 동안 시민의 목소리를 대변하는 일에는 소홀함이 없을 것"이라며 "지방 선거 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 가장 뜨겁게 뛰겠다"라고 덧붙였다.

최 부의장은 끝으로 지지자들을 향해 "기대에 부응하지 못한 송구함은 오직 동해시의 발전과 민주당의 승리로 갚아 나가겠다"라고 말했다.

최 부의장의 불출마로 동해시장 선거는 새로운 국면을 맞이하게 됐다. 불출마가 당내 결집력을 높이는 신호탄이 될지 아니면 새로운 후보 전략의 과제가 될지 지역 정가의 이목이 쏠리고 있다.

#최이순#동해시의회부의장#동해시장불출마선언

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조연섭 (tbntv) 내방

영동종합방송프로덕션 대표, 동해케이블TV 아나운서, GTI 국제무역 투자박람회 공연 총감독, 묵호등대마을 논골담길,송정막걸리축제, 뮤지컬, 동해의 신선 심동로 기획

이 기자의 최신기사"이제는 바꿔봅시다"… 김정훈 전 동해시 팀장, 동해시의원 출마


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기