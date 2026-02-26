창원시상권활성화재단·창원시소상공인연합회, '창원 소상공인 및 지역상권 활성화'를 위한 업무협약 체결

AD

큰사진보기 ▲창원시상권활성화재단 창원시소상공인연합회창원시상권활성화재단과 창원시소상공인연합회 업무협약 체결 ⓒ 창원시상권활성화재단 관련사진보기

창원시상권활성화재단(이사장 장금용)은 2월 25일 오후 2시, 창원시소상공인연합회에서 '창원 소상공인 및 지역상권 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 경기 침체와 소비환경 변화로 어려움을 겪고 있는 창원시 소상공인과 지역상권의 지속가능한 성장 기반을 마련하고, 상호 협력을 통해 실질적인 상권 활성화 성과를 창출하기 위해 추진됐다.협약에 따라 양 기관은 ▲소상공인 및 지역상권 활성화를 위한 공동협력 사업 발굴·추진 ▲소상공인 경쟁력 강화를 위한 지원사업 연계 ▲현장 중심의 정책·사업 정보 공유 ▲기타 지역상권 활성화를 위한 협력 사항 등에 대해 긴밀히 협력해 나갈 예정이다.특히 이번 협약을 통해 창원시상권활성화재단은 상권 활성화 관련 정책 연계와 사업 기획·운영을 통해 행정적·전문적 지원을 담당하고, 창원시소상공인연합회는 소상공인 의견 수렴과 현장 협력을 바탕으로 사업의 실효성을 높이는 역할을 수행한다.창원시소상공인연합회 신상율 회장은 "소상공인의 목소리가 정책과 사업에 보다 효과적으로 반영될 수 있는 계기가 될 것"이라며 "회원 소상공인이 체감할 수 있는 성과 창출을 위해 적극 협력하겠다"고 말했다.창원시상권활성화재단 최진 본부장은 "이번 협약은 지역 소상공인과 상권을 중심으로 한 협력 네트워크를 강화하는 출발점"이라며 "현장 수요에 기반한 맞춤형 지원을 통해 지역상권에 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.양 기관은 앞으로도 상호 연계와 지속적인 협의를 통해 협력 범위를 확대하고, 창원시 소상공인과 지역상권 활성화를 위해 공동협력해 나갈 계획이다.