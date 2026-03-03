"교제폭력으로 인한 죽음 막으려면 특별법 따로 만들어야"

이재명 정부가 교제폭력 대응을 국정과제로 지정하면서 논의가 다시 불붙었다. 언론은 주로 굵직한 교제 살인 사건을 재조명하지만, 죽은 피해자는 목소리를 낼 수 없다. 살아남은 피해자들의 경험만이 문제를 알리고 제도를 바꿀 수 있다. 신고부터 회복까지, 그들이 마주한 장벽은 무엇이고, 우리는 이를 어떻게 제도를 통해 개선할 수 있을까? 실제 사례를 통해 그 가능성을 모색해봤다.

- 스토킹처벌법이나 가정폭력처벌법과 달리, 교제폭력을 직접적으로 규율하는 별도의 법이 부재한 상황이다. 그렇다면 교제폭력 사건은 어떤 법을 통해 처리되고 있나?

- 스토킹처벌법에서는 반의사불벌조항이 폐지됐지만, 여전히 폭행이나 협박(형법)은 피해자가 원치 않으면 처벌할 수 없는 '반의사불벌죄'에 해당한다. 반의사불벌조항이 교제폭력 사건에서 어떻게 작용한다고 보나?

- 결국 피해를 막으려면 교제폭력 법제화가 필요하다는 이야기인데, 구체적인 방안에 대해 의견이 분분하다. 어떤 방안이 적합하다고 보나?

- 그러나 교제폭력 법안은 국회의 문턱을 넘지 못하고 있다. 친밀한 관계(교제관계)를 법적으로 정의하기 모호하다는 점 때문이다. 이에 대해 어떻게 생각하나?

- 교제폭력 입법 시 추가적으로 포함돼야 할 제도가 있다면.

- 참고할 만한 해외 모델이 있나?

- 교제폭력 법률 지원 변호사로서 피해자들에게 필요한 것은 무엇이라고 생각하나?

- 신고를 망설이고 있는 피해자에게 하고 싶은 말이 있다면.

