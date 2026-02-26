여주 시장 선거, 인물보다 '구도'가 흔들린다

큰사진보기 ▲6월 3일 치러질 제9회 전국동시지방선거가 다가오면서 여주 정치권이 서서히 달아오르고 있다. 겉으로는 인물 대결이지만, 속을 들여다보면 ‘재선 가능성’이라는 구조적 변수와 ‘도시 미래 비전’이라는 정책 경쟁이 맞물려 있는 선거다. ⓒ 여주시 관련사진보기

제9회 전국동시지방선거가 3개월여 앞으로 다가오면서 여주 정치권도 서서히 달아오르고 있다. 겉으로는 인물 대결이지만, 속을 들여다보면 '재선 가능성'이라는 구조적 변수와 '도시 미래 비전'이라는 정책 경쟁이 맞물려 있는 선거다.여주는 1995년 민선 체제 출범 이후 유독 연속 집권에 인색한 지역으로 평가된다. 두 차례 연속 승리를 거둔 사례는 박용국 전 군수뿐이다. 이후 시장직은 번번이 교체돼 왔다. 정치 지형 자체가 '재선 없는 교체'라는 패턴을 반복해온 셈이다.1995년 이후 8차례의 단체장 선거를 실시했으나, 연속 재선 성공 사례는 1회(약 12.5%)로 나머지 7차례는 정권 교체가 이뤄졌다. 경기도 31개 시·군의 현직 재선 성공률이 평균 약 40~45% 수준이라는 점을 감안하면, 여주의 '재선 난도'는 상대적으로 높은 편이다. 이 구조적 패턴이 이번에도 반복될지, 아니면 깨질지가 최대 관전 포인트다.이번 선거는 그 징크스를 깰 수 있느냐는 질문에서 출발한다. 이충우 시장은 사실상 재선 모드에 들어갔다. 핵심 전략은 '가시적 성과의 수치화'다. 슬로건보다 사업 진척도를 앞세운다. 신청사 이전 건립 사업은 착공을 앞두고 있고, 축산분뇨 공동자원화시설 역시 설계 입찰 준비 단계에 들어갔다. 여기에 아트센터 조성 구상, 제2여주대교 건설 비전 등 도시 인프라 재편 계획을 잇달아 제시하며 '여주의 체질 개선'을 강조하고 있다.현직의 강점은 행정 권한과 가시적 성과다. 공약이 단순 계획에 머물지 않고 실제 예산과 공정률로 연결되는 점은 유권자 설득에 유리하다. 반면, 대규모 사업에 대한 재정 부담과 우선순위 논란은 부담 요인이다. 특히 시청사 이전 문제는 일부 시민사회에서 찬반이 엇갈리는 이슈로 남아 있다.여권 내부 경쟁도 변수다. 국민의힘 소속 정득모 경기도당 대변인이 도전장을 내밀며 당내 경선 구도가 형성됐다. 정 대변인은 서울시 고위 공직자 출신이라는 이력과 정책 전문성을 무기로 차별화를 시도하고 있다. 당내 조직력과 인지도 면에서는 현직이 앞선다는 평가가 있지만, 경선 과정에서의 변수는 언제든 판세를 흔들 수 있다.더불어민주당은 후보군이 넓다. 전략적 선택이 곧 경쟁력으로 직결된다. 민선 7기를 이끌었던 이항진 전 시장은 경험과 인지도를 앞세운다. 재임 시절 추진했던 신속 PCR 도입과 경기도 최초 농민기본소득 추진, GTX-D 노선 추진 등의 정책 성과를 재조명하며 '중단된 사업의 연속성'을 주장한다. 동시에 현 시정의 신청사 추진 핵심 사업에 공개적으로 문제를 제기하며 선명한 대립 구도를 형성하고 있다. 최근 출판기념회를 통해 세 결집에 나선 점도 주목된다.행정통으로 평가받는 이대직 전 부시장은 안정적 시정 운영을 내세운다. 오랜 공직 경험과 경기도청 근무 이력을 강조하며 정책 중심 선거를 지향한다. 보수 정당을 떠나 민주당으로 합류한 정치적 이력은 변화의 상징으로 해석되기도 한다.재선 시의원인 박시선 부의장은 세대교체론을 들고 나왔다. 40대 정치인이라는 점을 전면에 내세우며 '새로운 리더십'을 강조한다. 시민 접촉면을 넓히는 행보와 저서 출간은 정치적 존재감 확대 전략으로 읽힌다.민주당 입장에서는 다자 경쟁이 장기화될 경우 표 분산 우려가 크다. 조기 단일화 여부가 핵심 전략 포인트다.이번 여주시장 선거는 단순히 인물 교체 여부를 넘어, 도시의 중장기 방향을 가르는 분기점이 될 가능성이 높다. 여주시 인구는 약 11만 5천 명 수준으로 최근 수년간 정체 상태다. 고령화율은 약 25%를 넘는 초고령 사회 진입 단계다. 따라서 이번 선거의 정책 대립 축은 대형 인프라 중심 확장 전략과 재정 건전성 및 생활 밀착형 복지 강화 및 행정 연속성과 리더십 세대교체 등이다.대형 인프라 중심의 성장 전략을 이어갈 것인가, 재정 건전성과 생활 밀착형 정책에 방점을 찍을 것인가. 안정과 연속성을 택할 것인가, 변화와 재편을 선택할 것인가. 여주의 정치 지형은 전통적으로 보수 성향이 강하다는 평가를 받지만, 선거 국면에서는 언제든 변동성을 보여왔다. 실제로 지난 선거에서도 3자 구도와 1대1 대결 구도에 따라 결과가 크게 달라졌다.결국 이번 선거는 '인물 경쟁'이 아니라 '도시 모델 경쟁'에 가깝다. 여주의 향후 10년을 설계할 성장 전략을 누가 더 구체적인 수치와 실행 계획으로 제시하느냐가 승패를 좌우할 것으로 예상된다.