최현덕 , '반값 관리비' 공약... " 3년 내 평균 관리비를 20~30% 절감 목표"

최현덕 남양주시장 예비후보가 2026년 6월 지방선거를 앞두고 시민의 가계 부담을 덜기 위한 실무형 공약인 '쓸모시리즈 2탄: 관리비 절감 프로젝트'를 발표했다. 이번 공약은 최근 정부가 강조하고 있는 집합건물 관리비 투명성 강화 기조와 맥을 같이하며, 남양주 차원의 구체적 실행 방안을 담고 있다.

최현덕 남양주시장 예비후보가 2026년 6월 지방선거를 앞두고 시민의 가계 부담을 덜기 위한 실무형 공약인 '쓸모시리즈 2탄: 관리비 절감 프로젝트'를 발표했다. 이번 공약은 최근 정부가 강조하고 있는 집합건물 관리비 투명성 강화 기조와 맥을 같이하며, 남양주 차원의 구체적 실행 방안을 담고 있다.이재명 대통령은 최근 국무회의에서 관리비 과다 책정과 부실 운영 문제를 지적하며 투명성 강화를 주문했다. 최 예비후보는 이에 대해 "관리비는 정치의 문제가 아니라 시민 생활비 문제"라며 지방정부 차원의 대응 필요성을 강조했다.이번 프로젝트의 핵심은 관리비 구조의 거품 제거와 공공 차원의 지원 확대다. 구체적으로 ▲공동주택 관리지원 체계 구축 ▲경비·청소·소독 등 용역 계약 표준 단가 제시 ▲공동구매 및 통합 계약 방식 도입으로 비용 절감 ▲단지별 관리비 내역 공개 확대 및 외부 회계 지원 강화 ▲노후 공동주택 에너지 효율 개선 사업에 대한 시비 지원 확대 등이다.최 예비후보는 이를 통해 3년 내 평균 관리비를 20~30% 절감하겠다는 목표를 제시했다.그는 "중앙정부가 제시한 관리비 투명화 과제를 남양주에서 실질적인 정책으로 구현하겠다"며 "3년 내 평균 관리비 20~30% 절감을 목표로 단계적으로 추진하겠다"고 강조했다.최현덕 예비후보는 "이재명 대통령이 공직자의 헌신이 국민의 편안함으로 이어진다고 강조한 것처럼, 남양주시 공직사회와 함께 발로 뛰는 행정을 펼치겠다"며 포부를 밝혔다. 그는 "대통령이 지적한 관리비 투명화 과제를 남양주에서 가장 먼저 완성하여 시민들이 체감할 수 있는 민생 혁신을 이루겠다"고 덧붙였다.최 예비후보는 행정고시 36회 출신으로, 노무현정부 정책기획위 서기관과 OECD 파리 본부 근무를 거쳐 행정안전부 조직기획과장, 장관비서관 등을 거쳤다. 이후 경기도 경제실장과 제16대 남양주 부시장을 역임하며 퇴임 후에는 이재명 경기도지사 인수위 안전행정분과 간사, 경기도 공정경제위원 등을 맡았다. 현재는 더불어민주당 당대표 특별보좌역과 참좋은지방정부위원회 상임위원으로 활동하고 있다.