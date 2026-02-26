한전KPS, 인도네시아 발전정비 시장 진출 교두보 마련

큰사진보기 ▲한전KPS 김홍연(오른쪽) 사장과 인도네시아 국영발전운영사인 PLN NPS의 작퐈르 사딕(Jakfar Sadiq·왼쪽) 사장이 지난 24일(현지시각) 인도네시아 자카르타에서 '인도네시아 성능개선사업 등 해외사업 공동진출을 위한 양해각서(MOU)'를 체결하고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 한전KPS 관련사진보기

한전KPS가 인도네시아 발전정비 시장 진출을 위한 교두보를 마련했다.한전KPS는 지난 24일(현지 시각) 인도네시아 자카르타에서 국영발전운영사인 PLN NPS와 '인도네시아 성능개선사업 등 해외사업 공동진출을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다.PLN NPS는 인니전력공사(PLN)의 자회사로 약 20GW(기가와트) 규모 발전설비의 운전 정비(O&M)와 계획·돌발 정비, EPC(설계·조달·시공) 역무를 수행하고 있다.한전KPS는 이번 협약을 통해 인도네시아 현지 노후 발전소 성능개선 공사와 신규 사업 수주에 나선다.이와 함께 신재생 에너지 사업을 포함한 인도네시아 발전산업 시장 확장에 적극적으로 나설 계획이다.한전KPS는 이번 협약을 계기로 독보적인 자체 발전설비 정비 기술력과 PLN NPS의 현지 운영 인프라가 결합해 상당한 시너지가 기대된다고 설명했다.김홍연 사장은 "이번 협약은 단순한 정비 협력을 넘어 인도네시아 에너지 시장의 안정적 운영과 성능개선, 친환경 가치 실현을 동시에 달성하는 미래형 프로젝트의 출발점"이라며 "앞으로도 글로벌 파트너들과 함께 전 세계 발전설비의 성능개선을 통한 탄소 감축을 선도할 것"이라고 말했다.