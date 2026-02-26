"통합은 국힘이 먼저 시작" 지역서도 대전충남통합 보류 책임 공방

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 충남 보령시 의회 의원들과 민주당원들이 26일 오전 보령시의회 앞에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 충남 홍성군 의회 의원들과 민주당원들이 26일 오전 홍성군청 기자실에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

대전충남 행정통합이 국회의 문턱을 넘지 못하고 보류된 것을 두고 시군 단위 지역 정치권에서도 책임 공방이 이어지고 있다.충남 보령과 홍성 지역 민주당 소속 시군의원들과 당원들은 26일 오전 보령시의회와 홍성군청에서 일제히 기자회견을 열고 "대전충남 행정 통합은 국민의힘이 먼저 시작한 것"이라며 국민의힘 책임론을 들고 나왔다.장동혁 국민의힘 당대표와 김태흠 충남지사는 모두 보령 출신이다. 민주당 소속 보령시의원들은 이날 오전 보령시의회 앞에서 기자회견을 열고 "통합특별시에 파격적인 재정지원과 권한 이양이라는 '통합 인센티브'를 제시했다"며 "이는 지역발전의 소중한 마중물이자 수도권 일극 체제를 타파할 강력한 무기이다. 하지만 국민의힘은 자신들이 먼저 추진하고 법안까지 내놓은 행정통합을 돌연 반대하기 시작했다"며 국민의힘에 책임을 돌렸다.그러면서 "더구나 김태흠 도지사와 장동혁 대표가 인구감소와 지역소멸이라는 위기의 당사자인 우리 보령 출신임에도 보령시민의 절박함을 외면한 채 자신의 고향의 이익에 반대되는 행동을 하고 있는 것이 너무나 개탄스럽고, 부끄럽다"고 주장했다.홍성군 의회 소속 민주당 군의원들도 이날 홍성군청 기자실에서 기자회견을 열고 "충남·대전 행정통합은 국민의힘이 먼저 시작했다"며 "통합의 필요성을 주장하며 지역주민의 기대를 높인 것도, 법안을 제출한 것도 국민의힘이다. 그러나 정작 결정적인 순간, 국민의힘은 지역의 미래보다 선거의 유불리를 선택했다. 그야말로 스스로 내건 약속을 뒤집고 시도민의 신뢰를 배신한 것"이라고 비판했다.하지만 지역에서는 행정통합 과정에서 당사자인 주민들의 의견이 철저히 배제된 점을 지적하며 민주·국힘 두 정당 모두에 책임이 있다는 비판도 나온다.하승수(충남 홍성) 공익법률센터 농본 대표 변호사는 최근 페이스북에 "(행정통합 절차가) 일방통행이냐 아니냐는 '국민의힘'이 기준이 아니라, 대전시민과 충남도민이 기준"이라며 "그런 점에서 애시당초부터 일방통행이었다"라고 비판했다.이어 "이재명 정부가 철저하게 반성해야 하고, 이에 부화뇌동한 사람들도 반성해야 한다. 애시당초에 주민투표 없이 통합 추진을 한 국민의힘 지자체장과 지방의회는 더더욱 반성해야 한다"라며 "통합을 하든 하지 않든, 주권자들이 결정해야 할 문제이다. 주민 주권 없는 국민 주권은 허상"이라고 일갈했다.