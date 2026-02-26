주민들 '남원 람천에 생활폐수 흘러들어가' 주장... 남원시 "확인중"

큰사진보기 ▲남원시 인월면 하수처리 중계펌프장 현장 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲하수처리장 펌프를 확인 중인 남원시 관계자 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원시 인월면 하수처리 중계펌프장 ⓒ 최상두 관련사진보기

남원시 인월면 하수처리 중계펌프장 최상두 관련영상보기

덧붙이는 글 | 맑은 물 깨끗한 자연을 원합니다

지난 25일 오후 3시 30분경 전북 남원 인월중계펌프장에서 유입된 생활폐수가 인근 하천으로 흘러 들어갔다는 주장이 제기됐다. 문제 지점은 람천과 풍천이 만나는 중군교 인근으로, 이 일대에서 악취와 탁수 현상이 발생했다고 주민들은 증언했다.이날 한 주민은 "오·폐수가 처리 없이 흘러나오는 모습을 목격했다"고 했고, 또 다른 주민은 "비가 오거나 유량이 늘어날 때마다 탁해지는 현상이 반복됐다"고도 주장했다.이에 남원시 관계자가 나와 현장을 점검하기도 했다.남원시 상하수도과 관계자는 "생활폐수가 그대로 흐른 사실을 인지하지 못했다"고 밝혔다. 또 해당 시설은 위탁업체가 관리하고 있다고 설명했다.한편, 낙동강유역환경청 수질검사에서 중군교 지점 오염도가 높은 것으로 나타나 논란은 더욱 커지고 있다. 오염 항목과 수치가 공개되지 않은 가운데, 주민들은 "이미 결과로 드러난 이상 즉각적인 전면 조사와 책임 규명이 필요하다"고 요구했다.람천은 임천으로 이어지는 수계로, 농업용수와 지역 생태계에 직결되는 하천이다.남원시는 "사실관계를 확인 중"이라는 입장이지만, 지역사회에서는 "땜질식 사후 조치가 아닌 구조적 관리 체계 전면 재점검이 필요하다"는 지적이 거세다.지역 환경단체와 주민들은 민·관·전문가가 참여하는 합동 정밀조사와 함께, 람천·임천 수계 전반에 대한 상시 모니터링 체계 구축을 강력히 요구하고 있다.이재명 대통령은 지난 6일 경남 창원 타운홀 미팅에서 함양군민의 람천 관련 환경문제 개선 호소에 "환경부 쪽에 한번 챙겨보라고 하겠다"고 답했다.