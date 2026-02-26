광명시, 재개발·재건축 지역 갈등 조정 전문가 파견

큰사진보기 ▲광명시, 정비 사업 갈등 관리 대책 발표 ⓒ 광명시 관련사진보기

경기도 광명시가 재개발·재건축·공공 재개발 등 각종 정비사업 추진 과정에서 발생하는 갈등을 줄이기 위해 갈등 조정 전문가를 파견하기로 했다.26일 광명시는 기자 브리핑을 열어 갈등 조정 전문가 파견 등의 내용이 포함된 '정비사업 갈등관리 강화 및 공공관리 대책'을 발표했다. 주요 정책은 갈등조정 전문가(코디네이터) 파견제도 운영, 정비사업 운영실태 점검 정례화, 신탁방식 정비사업 관리강화, 주민·공무원 교육 강화, 정비사업 지원 및 관리강화를 위한 조례 제정 등이다.이상우 신도시개발국장은 "정비사업은 단순한 개발을 넘어 시민의 삶과 공동체의 미래를 만드는 과정인 만큼 공공의 역할과 책임이 중요하다"며 "시가 갈등에 선제적으로 대응하고 사업 전 과정을 책임 있게 관리해 정비사업에 대한 시민 신뢰를 회복하고, 이를 안정적인 주거 환경 조성으로 이어가겠다"고 말했다.도시정비, 법률, 감정평가 등 분야별 전문가를 현장에 직접 파견하는 '갈등조정 전문가 파견제도'는 오는 2분기부터 본격 운영한다. 정비 구역별로 분쟁 징후가 포착되면 즉시 전문가를 투입해 갈등 확산을 차단하고, 초기 단계에서 합리적인 중재안을 도출하는 게 이 정책 핵심이다.전문가는 사업시행자와 주민 간 소통 창구역할을 수행하며, 사업 단계별 주요 현안 점검, 잠재적 위험 진단, 분쟁 원인 분석, 중재안 제시 등 실질적인 조정 업무를 맡게 된다.또한 광명시는 정비사업의 건전성과 투명성을 높이기 위해 사업 단계별 운영실태 점검을 정례화하기로 했다. 정비사업 분야 변호사, 세무사, 도시정비, 감정평가 전문가 등, 40여 명으로 구성된 점검반을 꾸려 2분기부터 정비구역 지정 이후 사업시행자(조합, 신탁회사 등)의 사업비 집행 내역, 정비계획 준수 여부 등을 점검한다. 점검 결과는 조합원과 주민에게 공개한다.정보 부족에서 비롯되는 오해와 불신을 줄이기 위해 교육 체계도 강화한다. 부동산원에서 파견한 전문가들이 정비사업 교육 강사로 참여시켜 객관적이고 전문성 있는 교육을 제공하기로 했다.