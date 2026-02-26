메뉴 건너뛰기

정치

26.02.26 12:45최종 업데이트 26.02.26 12:45

국힘 중진들, 장동혁에 "우리가 나라 무너지는 빌미 제공... 용서 구하자"

[현장] 윤 두둔 기자회견-숙청 도구 된 윤리위-지지율 최저치 등에 비판 목소리

중진 의원 간담회 가는 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 중진 의원들과 간담회에 참석하기 위해 회의실로 향하고 있다. 왼쪽부터 김민수 최고위원, 장 대표, 김장겸 의원.
중진 의원 간담회 가는 장동혁 대표장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 중진 의원들과 간담회에 참석하기 위해 회의실로 향하고 있다. 왼쪽부터 김민수 최고위원, 장 대표, 김장겸 의원. ⓒ 남소연

국민의힘 중진 의원들은 26일 장동혁 대표와 만나 6.3 지방선거 전 '윤석열 절연', '당내 통합' 등 노선 변경을 주문했다. 일부는 아예 "대한민국이 무너지고 있다. 그 빌미를 제공한 사람들이 우리"라며 '대국민 사과'를 제안하기도 했다. 장 대표는 그런 중진 의원들의 의견을 가만히 듣거나 메모했다고 한다.

"돌파구 마련해야"... 장동혁-중진 공감대? 과연?

국민의힘 중진 의원들은 이날 오전 10시께 서울 여의도 국회에서 장 대표 등 지도부와 비공개로 회동했다. 지도부에선 장 대표와 함께 김장겸 당 대표 정무실장, 박준태 당 대표 비서실장, 정희용 사무총장, 최보윤 수석대변인이 참석했다.

중진 의원들은 김도읍·김상훈·김태호·박대출·박덕흠·윤영석·윤재옥·이종배·이헌승·한기호(이상 4선), 권영세·김기현·나경원·윤상현·조배숙(이상 5선), 조경태·주호영(이상 6선) 의원 등이 참석했다.

이날 회의 도중 이석하며 취재진과 만난 윤상현 의원은 본인이 장 대표에게 제안한 내용을 소상히 밝혔다. 그는 "당이 더 이상 분열해서는 안 된다. 당의 분열뿐만 아니라 우리 진영, 대한민국의 분열 (모두 마찬가지)"라며 "그래서 '어떻게든 분열을 빨리 극복하고 통합의 길로 가야 된다'라는 말씀을 장 대표에게 드렸다"라고 밝혔다.

그는 또 "우리는 비상계엄, 내란, 탄핵 등 늪에 빠진 듯한 여러 난제를 고르디우스의 매듭을 푸는 것처럼 풀고 나와야 한다"라며 "그러기 위해서는 내 책임, 내 잘못을 인정해야 한다"라는 의견을 전했다고 했다.

특히 "대한민국이 무너지고 있다. 대한민국을 무너지게 만든 장본인이 누구인가? 정부·여당이다. 그런데 그 빌미를 제공한 사람들은 누구인가? 우리들이다"라며 "우리는 그런 면에서 공동책임이 있다. 그런데 왜 자꾸 남에게 책임을 전가하는 건가?"라는 취지로 말했다고 했다.

윤 의원은 그 외에도 "세리머니 등을 통해 국민으로부터 용서를 구하고 빨리 선거 체제로 돌입하자"라며 일종의 '대국민 사과'를 제안하거나, "최근 당내 인사들의 발언을 가지고 징계하는 것, 윤리위에 제소하는 것" 등 '분열의 제도화'를 비판했다고 설명했다.

이번 만남에선 이날 발표된 전국지표조사(NBS)에서 국민의힘의 지지율이 17%까지 추락해 장 대표 취임 이후 최저치를 기록했다는 지적도 나왔다고 한다. 관련해 면담 직후 이종배 의원은 취재진과 만나 "우리 당의 무기력함과 혼란스러움을 반영한 결과가 아닐지 생각된다"라며 "그에 대한 돌파구를 마련하자는 데 장 대표와 의원들이 인식을 같이했다"라고 전했다.

지난 20일 장 대표가 윤석열을 두둔하는 듯한 기자회견을 벌인 것에 대한 지적도 나왔다. 이 의원은 "(윤석열 전 대통령과 관련해) '바꿔나가는 자세가 필요하지 않겠냐', '여론이 안 좋다'라는 취지의 의견이 있었다"며 "장 대표는 중진 의원들의 요구를 메모하며 들었다"고 설명했다.

한편 장 대표와 중진 의원들은 앞으로 당 대표가 주최하고 중진 의원들이 함께 참여하는 '최고 중진 회의'를 주기적으로 여는 데 의견을 모았다.

