안철수 '여수 힐링센터' 의혹 제기… 채현일 "명백한 흑색선전" 정면 반박

큰사진보기 ▲화양복합광광단지 개발계획도안철수 의원이 자신의 페이스북에 올린 화양복합광광단지 개발계획도 ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲성동힐링센터 휴(休) 여수캠프여수 화양면 바닷가에 위치한 성동힐링센터 휴(休) 여수캠프 ⓒ 성동구청 홈페이지 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

안철수 의원(국민의힘당)이 전남 여수에 조성된 '성동구 힐링센터'에 대해 통일교 개발지 연관 의혹을 제기한 가운데, 채현일 의원(더불어민주당)이 "명백한 흑색선전"이라며 정면 반박에 나섰다. 또한 전라남도 관계자는 "해당 부지는 교육지원청 소유의 폐교였다"면서 매입 경위 등 사실관계를 설명했다.안 의원은 26일 자신의 페이스북에 '鄭구청장 농지 인근에 공금으로 세운 성동구힐링센터, 그런데 통일교 개발지?'라는 제목의 글을 올렸다. 그는 정원오 서울 성동구청장이 구청 예산 약 43억 원(토지 매입비 5억여 원, 공사비 38억 원)을 들여 자신의 고향인 여수에 휴양시설을 건립했다고 지적했다.안 의원은 "기초자치단체장이 만드는 주민 휴양시설은 통상 해당 지자체 내에 건설하기 마련"이라며, 해당 시설이 정 구청장 소유 농지 인근에 위치하고 '통일교 개발지 한가운데'에 있다며 의혹을 제기했다. 그는 "통일교 개발 계획과 보조를 맞추고 있는 것은 아닌지 의심스럽다"며 공사 구분 문제도 제기했다.이에 대해 채현일 의원은 같은 날 페이스북을 통해 "안철수 의원이 제기한 '여수 힐링센터 의혹'은 번지수부터 완전히 틀린 주장"이라며 강하게 반박했다. 채 의원은 "힐링센터 부지는 통일교 소유가 아니라, 전라남도 여수교육지원청이 소유했던 화남분교 폐교 부지"라며 "성동구는 적법한 절차를 거쳐 대지 4,746㎡를 8억 6천여만 원에 매입했다"고 밝혔다.또한 "성동구는 2015년 전국 652개 폐교를 전수조사한 뒤 후보지를 추려, 구민 1만 395명이 참여한 온라인 주민투표를 통해 대상지를 선정했다"며 "강원 영월 폐교는 현재 '영월 힐링센터'로 운영 중이고, 2순위로 선정된 곳이 여수 화남분교"라고 설명했다. 이어 "타 지자체 역시 관외 휴양시설을 운영하는 사례가 적지 않다"며 안 의원의 문제 제기를 반박했다.전라남도 동부지역 투자유치과 관계자도 기자와의 통화에서 사실관계를 설명했다. 그는 "해당 부지는 당초 연수원 부지로 계획됐던 폐교였으며, 공매 절차를 거쳐 성동구가 연수원 부지로 매입한 것"이라며 "통일교 부지가 아니다"고 밝혔다. 해당 연수원 관계자도 "연수원은 지난 2019년 개원해 성동구민 위해 운영 중"이라면서, "통일교와는 아무런 상관이 없다"고 하였다.이번 논란은 정 구청장이 차기 서울시장 유력 후보군으로 거론되는 상황에서 불거져 정치적 공방으로 이어졌다. 안 의원은 "국민의힘은 통일교와 정치권의 유착을 해소하기 위한 특검을 지속적으로 주장하였다"면서 "그 필요성을 다시금 강조하지 않을 수 없다"고 하였다.하지만 채 의원은 "구민들이 투표로 결정하고 예산을 아낀 모범 행정을 '투기'나 '종교 유착'으로 매도하는 것은 치졸한 정치공세일 뿐"이라며 "안철수 의원은 성동구민 앞에 즉각 정중히 사과하라"고 요구했다.