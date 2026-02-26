이 대통령 국정 지지율 67%, 취임 이래 최고치 찍었다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 청와대에서 '확대 국가관광전략회의'에 참석해 '한국방문의 해 위원장'인 이부진 호텔신라 사장 등과 관광산업 발전을 위한 의견을 나누었다. 2026.2.25 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 26일 발표된 전국지표조사(NBS) 2월 4주차 조사에서 67%로 집계됐다. 직전 조사(2.2~2.4) 대비 4%p 오른 결과로, 이 대통령 취임 이래 NBS 조사기준 가장 높은 직무긍정률이다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 5%p 내린 25%로 나타났다. 모름/무응답은 8%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23~25일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 6736명, 응답률 14.9%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p). 참고로 설 명절 연휴 이후 발표된 NBS의 첫 조사다.대다수 지역·연령별 응답층의 긍정평가가 직전 조사 대비 상승한 가운데, 18·19세 포함 20대(4%p↑, 44%→48%, 부정평가 33%)를 제외하고는 응답자의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 봤다.연령별로는 70대 이상(4%p↑, 54%→58%, 부정평가 30%)의 긍정평가가 50% 후반대에 달했고, 30대(6%p↑, 61%→67%, 부정평가 25%)와 60대(4%p↑, 60%→64%, 부정평가 30%), 50대(1%p↑, 76%→77%, 부정평가 16%)에서는 60~70%대 긍정평가를 이어갔다. 40대(2%p↑, 78%→80%, 부정평가 19%)의 긍정평가는 80%대를 기록했다.지역별로는 인천/경기(7%p↑, 61%→68%, 부정평가 25%)와 대구/경북(6%p↑, 50%→56%, 부정평가 38%), 대전/세종/충청(5%p↑, 63%→68%, 부정평가 21%)에서 긍정평가 상승이 두드러졌다. 특히 대구/경북의 부정평가는 직전 조사 대비 9%p, 대전/세종/충청의 부정평가는 직전 조사 대비 10%p 하락했다.서울(-, 61%→61%, 부정평가 29%)과 부산/울산/경남(-, 60%→60%, 부정평가 30%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없이 60%대를 유지했다. 광주/전라(2%p↑, 86%→88%, 부정평가 5%)의 긍정평가는 80% 후반대로 나타났다.지지정당·이념성향별 응답은 직전 조사와 비슷했다. 더불어민주당 지지층(n=452)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 97%, 부정평가는 1%p 내린 2%였다. 국민의힘 지지층(n=173)의 긍정평가는 1%p 내린 21%, 부정평가는 1%p 오른 72%로 조사됐다.이념성향 진보층(n=307)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 92%, 부정평가는 변화 없는 7%였다. 보수층(n=252)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 37%, 부정평가는 5%p 내린 54%였다. 중도층(n=308)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 73%, 부정평가는 5%p 내린 20%로 집계됐다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.