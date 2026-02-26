메뉴 건너뛰기

26.02.26 11:41최종 업데이트 26.02.26 11:41

민주노총 전직 대표자 25명 "김종훈을 울산시장으로" 지지선언

울산시의회서 기자회견 "김종훈, 노동자의 흔들리지 않는 신뢰와 희망"... "시장되어 일자리 지키겠다"

민주노총 전직 대표자들이 26일 오전 울산시의회에서 기자회견을 열고 진보당 김종훈 예비후보 지지를 선언하고 있다.
민주노총 전직 대표자들이 26일 오전 울산시의회에서 기자회견을 열고 진보당 김종훈 예비후보 지지를 선언하고 있다. ⓒ 울산시의회

민주노총 전직 대표자들이 26일 오전 울산시의회에서 기자회견을 열고 "검증되고 준비된 김종훈 예비후보를 울산시장으로 지지한다"고 선언했다.

기자회견에는 정갑득 전 금속노조 위원장, 문용문 전 현대자동차 지부장, 백호선 전 현대중공업 지부장, 박해욱 전 플랜트건설노조 울산지부장, 최요나 전 택배노조 울산지부장을 비롯해 건설기계, 학교비정규직, 마트, 보건의료, 서비스연맹, 화섬식품노동조합 울산지역 전직 대표자 24명이 이름을 올렸다.

이들은 "울산 시정은 노동자의 삶과 직결되어 있다"며 "산업 대전환의 파고를 사람 중심, 일자리 중심의 철학으로 넘어야 한다"고 밝혔다.

AD
그러면서 "30년 동안 노동자의 곁을 떠나지 않은 김종훈은 울산 노동자의 흔들리지 않는 신뢰와 희망이다"라며 "현장에서 준비된 정치인, 노동자의 진심을 아는 김종훈 후보를 지지한다"라고 발표했다.

김종훈 예비후보는 "내란을 막아낸 힘으로 산업대전환기의 파도를 넘어서자"며 "내란청산연대를 일자리동맹으로 이어가자"고 말했다.

이어 "꼭 울산시장이 되어 사람중심의 산업전환, 일자리가 지켜지는 전환을 만들겠다"며 "노동자의 삶이 바뀌는 울산 시정을 보여주겠다"고 밝혔다.

