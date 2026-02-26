김동연 "'윤 어게인' 전한길, 거의 미친 수준... 고발하려면 얼마든지 하라"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 12일 낮 12시 30분 서울 서대문구 국가수사본부 앞에서 '내란수괴 광기 윤석열, 즉시 체포, 즉시 격리'를 촉구하는 1인 시위에 나섰다. ⓒ 시민제공 관련사진보기

"이분 지금 제정신인가요?"

큰사진보기 ▲윤석열씨에 대한 내란우두머리 혐의 1심 선고가 열린 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지법앞 교대역 부근에서 열린 윤석열 지지자들 집회에서 한국사 강사 출신 극우유튜버 전한길씨가 ‘무기징역’이 선고 된 것에 대한 연설을 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 30일 경기도청에서 기자회견을 열고 이재명 정부의 주택공급 대책을 뒷받침하기 위해 2030년까지 주택 80만 호 공급을 핵심으로 하는 ‘경기도 주택공급 확대 및 신속 추진 방안’을 발표했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 26일 '윤(석열) 어게인'을 주창하는 콘서트를 추진한 극우 성향 유튜버 전한길씨를 향해 한 말이다. 김동연 지사는 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 "제가 보기에는 거의 미친 수준인 것 같다"면서 이같이 비판했다. 이어 "국민이 이분을 정상으로 보겠나? 우리 사회를 망가뜨리는 아주 나쁜 세력의 축이 되어버렸다"고 맹성토했다.김동연 지사는 이재명 정부의 부동산 대책을 "아주 높게 평가한다"고 밝혔고, 최근 지방선거 경기도지사 후보 적합도 여론조사에서 3차례 연속 1위를 기록한 데 대해서는 "도정을 하면서 '일 잘하는 해결사'로 평가받은 결과가 아닌가 싶다"고 말했다.김동연 지사는 킨텍스의 전한길씨 콘서트 대관 취소와 관련해 "너무나 당연한 일"이라고 규정했다. 그는 킨텍스 대관 규정에 '사회통념에 반할 경우 취소할 수 있다'는 조항이 있다며, "'윤 어게인' 집회는 불법 계엄과 내란 수괴에 반대하고 있는 국민 정서에 정면으로 배치되는 것"이라고 강조했다.특히 대관 신청 당시 목적이 '3·1 정신을 기리는 순수 가족 문화공연'으로 기재된 점을 문제 삼았다. 김 지사는 "윤 어게인 집회가 어떻게 순수한 가족 문화공연이 되겠느냐"며 "대관 목적을 거짓으로 위장했다"고 비판했다. 이어 "3·1 정신을 오염시킨 것도 좌시할 수 없다"며 "전한길씨는 선을 넘어도 너무 넘었다"고 지적했다.전한길씨가 "정치 탄압"이라며 고발을 예고한 것에 대해 김동연 지사는 "고발하려면 얼마든지 하라"며 "허위 신고된 집회를 취소한 것뿐"이라고 반박했다. 김 지사는 "어떤 꼼수를 동원하더라도 경기도에서 '윤 어게인' 세력이 활개 치는 것은 결코 용납하지 않겠다"고 거듭 강조했다.전씨가 "왜 한동훈은 되고 나는 안 되냐, 전한길이 두렵냐"고 반발한 데 대해서는 "1도 두렵지 않다"고 일축했다. 김동연 지사는 오히려 "정치를 오염시키고 우리 사회를 병들게 하는 것에 대해 국민의 심판이 있을 것"이라고 말했다.앞서 전한길씨가 주도한 정치 행사인 '3.1절 기념 자유의노래', 이른바 '전한길 콘서트'가 전격 취소됐다.김동연 지사가 지난 23일 오후 고양 킨텍스 측에 3.1운동의 정신을 왜곡하고 내란 세력을 옹호하려던 '전한길 콘서트'에 대한 대관 취소를 강력히 촉구했고, 같은 날 취소 결정이 이뤄졌다. 이번 결정은 단순한 행정 조치를 넘어, 공공시설이 "극우 망상 세력의 선동 장소로 변질"되는 것을 막겠다는 김동연 지사의 강력한 의지가 반영된 것으로 풀이된다.김동연 지사는 이재명 정부의 부동산 정책에 대해 "메시지뿐 아니라 네 차례에 걸친 대책이 투기 억제와 공급 확대를 조화롭게 담았다"며 "아주 높게 평가한다"고 밝혔다.경기도 차원의 뒷받침 의지도 강조했다. 김 지사는 "도심 주택공급 발표 다음 날 경기도 80만 호 공급 대책을 발표했다"며 "수도권 공급 물량의 약 60%를 경기도가 맡겠다고 밝혔다"고 설명했다. 이 가운데 공공임대 26만 호도 포함돼 있다.김동연 지사는 또 농지 관리 강화 방침에 대해 "필요하다면 전수조사와 매각 명령이 맞다"면서 공감을 표했다. 집값 담합 등 시장 교란 행위에 대해서는 "부동산 범죄와의 전면전을 선포했다"고 했다.경기도는 하남·성남·용인 등 일부 지역에서 집값 담합 정황을 적발해 주동자뿐 아니라 적극 가담자까지 수사를 확대하고 있다. 도·시군 합동 특별조사와 함께 '부동산 부패 핫라인'도 운영 중이다. 김동연 지사는 "직접 회의를 주재해 투기 카르텔을 완전히 뽑겠다는 의지를 밝혔다"며 "현장 점검도 이어가겠다"고 말했다.서울시의 비협조적 태도에 대해서는 비판적 입장을 재확인했다. 오세훈 서울시장이 토지거래허가제 해제·재지정 등을 번복해 시장 불안을 키웠다고 지적하며 "수도권 집값 안정은 여야를 떠난 문제"라고 강조했다. 그는 "경기도는 국정의 제1동반자로서 부동산 정책 성공을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.김동연 지사는 6.3 지방선거 차기 경기도지사 출마 여부에 대해 "많은 분의 얘기를 듣고 결심을 굳혀가는 중"이라며 "곧 도민들께 예의를 갖춰 입장을 밝히겠다"고 말했다.김동연 지사는 최근 설 연휴 이후 실시된 3차례 여론조사에서 더불어민주당 후보군 중 1위를 기록했다. 이에 대해 김 지사는 "도지사로 일하면서 '일 잘하는 일잘러, 해결사'라는 평가가 반영된 것 같다"고 말했다. 그는 "경제를 알고, 경기도를 알고, 경쟁력이 있다는, 이른바 '3경' 평가의 결과가 아닌가 싶다"며 "겸손하게 도정에 더 매진하겠다"고 강조했다.야권 후보와의 맞대결에 대해서는 "누가 나오든 개의치 않는다"면서도 "'윤 어게인'을 외치는 사람이 아닌, 합리적이고 멀쩡한 분이 나왔으면 한다"고 말했다.