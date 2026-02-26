통일부, "북한 '적대적 두 국가' 재확인 안타까워... 평화공존정책 일관 추진할 것"

큰사진보기 ▲북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 ⓒ 연합뉴스 = 평양 조선중앙통신 관련사진보기

정부는 26일, 북한이 제9차 당대회에서 '적대적 두 국가' 입장을 지속하겠다는 입장을 밝힌데 대해 "우리 정부의 한반도 평화공존 노력에 호응하지 않은 것에 대해 안타깝게 생각한다"고 밝혔다.통일부는 이날 "북한이 제9차 당대회에서 '적대적 두 국가' 입장을 지속하겠다는 입장을 밝히고, 우리 정부의 한반도 평화공존 노력에 호응하지 않은 것에 대해 안타깝게 생각한다"는 입장문을 냈다.통일부는 입장문에서 "한반도에서의 평화공존은 남북 모든 구성원의 현재와 미래의 안전을 위한 유일한 길"이라고 강조했다.통일부는 이어 "정부는 북한 체제를 존중하고, 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 하지 않는다는 대북 3원칙을 확고하게 견지하면서, 북한의 태도에 일희일비하지 않고 인내심을 가지고 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해 나갈 것"이라고 설명했다.앞서 김정은 북한 노동당 총비서는 전날 폐막한 9차 당대회에서 "한국을 동족의 범주서 영원히 배제할 것이며 필요조치를 강구할 것"이라고 해 '적대적 두 국가' 기조를 계속 유지하겠다고 밝힌 바 있다.