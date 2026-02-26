서산시의회 민주당 "국힘은 당리당략에 따른 통합 뒤집기 중단하라"

▲ “국힘은 당리당략에 따른 통합 뒤집기 중단하라” 서산시의회 더불어민주당 소속 의원들이 26일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, ‘충남·대전 행정통합 특별법’ 무산과 관련 국민의힘에게 책임을 물었다. 방관식 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시의회 더불어민주당 소속 의원들이 26일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, '충남·대전 행정통합 특별법' 무산과 관련 국민의힘에게 책임을 물었다.민주당 의원들은 성명서 발표에서 "지방소멸이라는 절체절명의 위기 앞에서도 오직 선거 유불리와 기득권 지키기에 매달려 지역의 미래를 걷어찬 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장, 그리고 국민의힘의 무책임한 정치를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.의원들은 이번 특별법 처리 무산의 주역이 국민의힘 소속 정치인들이라는 점을 명확히 했다.충남도와 대전시가 통합이라는 깃발을 먼저 들었음에도 국회 법사위 단계에서 국민의힘이 장악한 시·도의회와 김태흠 지사, 이장우 시장이 등을 돌렸다는 것이다.민주당 의원들은 "오는 6월 지방선거를 앞두고 자신들의 정치적 입지가 흔들릴 것을 우려해 지역민의 염원을 하루아침에 뒤집었다"고 날을 세웠다.이재명 정부가 지방소멸을 막기 위해 통합 특별시에 대한 파격적인 재정 지원과 권한 이양 등 인센티브를 제시했음에도 불구하고, 국민의힘 측이 이를 스스로 팽개쳤다고 주장한 민주당 의원들은 이장우 시장과 김태흠 지사, 양 시·도의회가 '통합 뒤집기'를 즉각 중단하고 시·도민 앞에 사죄할 것과 행정통합에 대한 무책임한 비난을 멈추고 실질적인 지역 살리기 대안을 제시할 것을 촉구했다.안효돈 부의장은 "오늘(26일) 3시에 행정통합과 관련해 충남과 대전 민주당 시의원들이 모여서 규탄대회를 개최한다"며 "앞으로도 서산·태안지역위원회, 충남도당 일정에 맞춰 (통합관련 행사 등에) 적극적으로 참여할 계획"이라고 밝혔다.