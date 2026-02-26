한국인에게 다시 마음 여는 중국인

2025년 6번 중국을 찾았고, 2026년도 2번 중국을 찾았다. 로봇, 전기차, AI 같은 과학기술의 변화도 있지만, 화장실, 중국인의 한국관, 문화상품이 빠르게 바뀌는 것이 눈에 띄었다. 그 작은 변화를 3번에 걸쳐 정리해 본다.

큰사진보기 ▲1998년 처음으로 중국을 방문해 쓴 글사회평론 길에 쓴 이 글은 100년 만에 홍수를 이겨내는 중국 사람들의 모습을 기록했다 ⓒ 조창완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲열하기행 길에 느낀 중국단체 여행 길에 중국인들이 한국을 긍정적으로 봐서 상당히 놀랬다. ⓒ 조창완 관련사진보기