유튜브 생방송 진행하는 송철호 "처용 문화 세계적으로 알리고 싶다"

송철호 전 울산시장(울산시장 선거 예비후보)이 25일 유튜브 방송 '송철호TV'를 처용암 앞에서 진행하고 있다.

송철호 전 울산시장(울산시장 선거 예비후보)이 최근 유튜브 방송 '송철호TV'를 열고 울산지역 명소를 찾아다니며 소개하는 생방송을 진행해 눈길을 끈다.송 전 시장은 지난 19일 개국 첫 생방송으로 자신이 왜 출마했는지 이유를 밝힌 데 이어 중구 태화강둔치에 설립된 스카이워크를 찾아가 문제점을 짚는가 하면 남구 무거동 산재공공병원을 찾아 자신이 울산시장으로 재직할 당시의 유치과정을 설명했다.이어 지난 25일 오후 4시부터 울산 남구 처용암에서 생방송을 진행했다. 처용암은 신라시대 처용 설화의 탄생지로, 삼국유사에도 등장하는 유서 깊은 곳이다. 삼국유사 권2에 실린 '처용랑 망해사'에서는 신라의 헌강왕이 처용암을 방문해 놀고 있을 때 동해 용왕과 아들들이 나타났고 아들 중 하나인 처용이 헌강왕을 따라 경주로 돌아갔다고 전하며 처용무(국가무형유산, 유네스코 인류무형문화유산)가 등장한다.송 전시장은 이날 방송에서 처용 문화유산의 중요성 강조하며 "처용무가 세계 무형문화유산으로 등재될 만큼 독자적인 가치를 인정받았음에도 불구하고 울산 시민들에게 홀대받는 현실이 안타깝다"며 처용을 활용한 문화 콘텐츠 개발을 제안했다.특히 송 전 시장은 일반적으로 알려진 "아내가 역신과 간통하는 것을 보고 춤추고 떠난다"는 처용설화 내용에 대한 새로운 해석을 내놓기도 했다. 그는 "처용 부부의 사랑을 질투한 역신이 허상을 보인 것이며, 처용은 관용과 지혜의 화신"이라고 주장했다.송 전 시장은 "처용을 드라마, 오페라, 연극 등 다양한 문화 콘텐츠로 개발하여 세계적으로 알리자"며 "K-팝 공연장 건설 계획과 연계하여 울산의 전통 문화를 세계에 알리는 장으로 활용하자"고 제안했다.그러면서 "송철호TV는 앞으로도 재미있는 장소를 찾아다니며, 최소 경비로 고품질의 방송을 제작하여 널리 알리겠다"는 포부를 밝혔다.