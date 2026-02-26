지지자 글 SNS에 공유한 이 대통령 "주식시장 개혁, 앞으로도 계속"

이재명 대통령이 26일 엑스(X·옛 트위터)에 "주식시장 개혁, 자본시장 선진화, 주택시장 안정, 부동산 투기 공화국 탈출은 앞으로도 쭈욱 계속됩니다"라고 적었다.
이 대통령의 팬계정 '진심이잼(@Jaem__Jaem)'이 전날(25일) 이억원 금융위원장의 '주가조작·회계부정 신고포상금 지급상한 전면 폐지' 방침 등에 대한 이 대통령의 칭찬 글에 "2025년 4월에 말씀하신 일들이 벌써 이루어지고도 넘었네요"라고 덧글을 달며 관련 영상과 함께 감사를 표하자, 이 대통령이 이를 공유(리트윗)하며 답변한 것.
해당 영상은 2025년 4월 21일 서울 영등포구 한국금융투자협회에서 열린 '자본시장 활성화를 위한 정책간담회' 때다.
이 대통령은 당시 더불어민주당 대선후보로서 "나도 꽤 큰 개미 중 하나였다. 상법이 개정되면 지배 대주주의 횡포가 줄어들고 비정상적인 경영 판단도 중단될 것"이라며 상법 개정안 추진 입장을 밝힌 바 있다. 특히 '코스피 5천 시대'를 실현하겠다고도 했다(관련기사 : "코스피 5000 시대로"... '박스피'에 3년 전 목표 다시 꺼내든 이재명 https://omn.kr/2d5au
).
즉 '진심이잼'은 대선 당시 공약이었던 상법 개정안 처리와 코스피 5천 시대가 이미 달성됐다고 짚은 것. 그는 "앞으로도 투명한 금융시장에서 세계가 알아주는 K스톡으로 더욱 성장할 거 같다"며 "이억원 위원장님, 모두의 대통령님 모두 감사드립니다"라고 적었다.
참고로 자사주 소각 의무화 내용을 담은 3차 상법개정안은 국민의힘의 필리버스터 끝에 전날(25일) 오후 국회 본회의에서 처리됐고, 이날(26일) 오전 9시 19분 기준으로 코스피는 역대 처음 6190대로 올라섰다.