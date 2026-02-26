야간 훈련 중이던 전투기 추락, 조종사는 무사 구조

큰사진보기 ▲지난 25일 오후 경북 영주에서 공군 전투기가 추락해 산불이 발생하자 소방당국이 출동하고 있다. ⓒ 경북소방본부 관련사진보기

경북 영주시에서 야간 비행훈련 중이던 공군 전투기가 추락했지만 조종사 1명은 비상탈출해 무사히 구조됐다.경북소방본부와 공군에 따르면 지난 25일 오후 7시 31분께 공군 제19전투비행단(충주) 소속 F-16C 전투기가 야간 비행훈련 중 경북 영주시 안정면 용산리 인근 산악지대에 추락했다.비행기에 타고 있던 조종사 1명은 비상탈출한 뒤 낙하산이 20m 높이의 나무에 걸리자 직접 소방당국에 신고했다.조종사는 사고 발생 40분가량 지난 오후 8시 10분께 소방당국에 발견됐고 오후 9시 58분께 구조돼 항공우주의료원으로 후송됐다.전투기가 산악지대에 추락하면서 200평 규모 산불이 발생했지만 10시 28분께 완전히 진압했다.이날 사고가 난 전투기는 록히드마틴사가 제조한 1인승으로 1986년 도입돼 운영된 지 40년이 지난 것으로 알려졌다.공군은 참모차장을 본부장으로 비행사고 대책본부를 구성해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.국방부는 캐나다를 방문 중인 안규백 국방부 장관은 사고 직후 현지에서 보고를 받고 조종사 구조에 최선을 다할 것과 사고 원인을 철저히 조사할 것을 지시했다고 밝혔다.