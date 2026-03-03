"작살로 다금바리 잡는 낚시꾼들, 너무 화가 났어요"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲직장인이자 산호탐사대원으로 활동 중인 박지정님. [사이서가]에서 인터뷰를 마치고 ⓒ 김연순 관련사진보기

"바다에 대한 어릴 때의 기억은 안 좋아요. 초등학교 때 가족들과 제주도에 놀러 왔는데 엄청 더운 여름이었고 버스에서 멀미를 심하게 했어요. 어느 해변에 내렸는데 햇빛이 너무 뜨거웠고 저는 열사병에 걸렸어요. 바다에 대한 첫 기억이 안 좋았죠.

대학에 입학하고 생활체육 과목을 선택하는데 여러 과목 중 수영은 할 줄 아니까 스쿠버다이빙에 눈이 가더라고요. 원래는 천체물리학 동아리에 가고 싶었는데 어쩌다 만난 스쿠버다이버 선배의 강권에 못 이겨 놀러 갔는데, 동아리 사람들이 "신입회원님, 환영합니다. " 그러는 거예요. 그만 거절을 못하고 시작하게 된 거죠."

큰사진보기 ▲산호 조사하며 발견한 늘어져 있는 산호의 모습 ⓒ 박지정 관련사진보기

큰사진보기 ▲고수온 현상으로 녹아내린 듯 늘어져 있는 산호의 모습 ⓒ 박지정 관련사진보기

"그 밑에 내가 사랑하는 생명들이 있어요."

큰사진보기 ▲추자도 앞바다에서 상괭이를 조사하는 모습 ⓒ 박지정 관련사진보기

큰사진보기 ▲추자도 앞바다에서 상괭이 조사를 하는 모습 ⓒ 박지정 관련사진보기

"스노클링을 좋아하고 스쿠버다이빙 강사이기도 하니 바다와는 좀 친숙한 편이에요. 산호탐사대와 폐어구 탐사대 활동의 경험을 살려 산호탐사대 활동에 도움을 주고 싶습니다. 산호탐사대의 탐사활동이 보다 원활하게 진행될 수 있도록 대원들을 위한 현장 지원 활동을 할 예정인데요. 대원들 사이의 버디를 연결해 준다든지, 바닷속 현장에서 줄을 치고 조사 장소를 특정하는데 함께 하려고 합니다."

큰사진보기 ▲상괭이 조사를 마치고. 아래 맨 왼쪽이 박지정님 ⓒ 박지정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 해양시민과학센터 파란 뉴스레터에도 실립니다.

풀타임 직장인이자 스쿠버다이빙 강사이기도 하고 산호탐사대원, 폐어구 탐사대원으로 바닷속을 누비고 다니는 청년 여성이 있다. 여러 정체성으로 활기 가득한 청년 박지정(아래 지정)님을 따스한 봄바람이 살랑거리는 2월 말, 서귀포의 카페이자 서점 <사이서가>에서 만났다.한국에서 태어난 지정은 일 년 정도 외할머니 손에서 자라다 부모님이 계신 일본으로 가 고등학교 졸업할 때까지 살았다. 여행 관련 일을 하시는 부모님이 일본에서 자리 잡고 계셨고 덕분에 지정은 유아기와 청소년기를 모두 일본 오사카에서 보냈다. 지금도 일본어에 능숙하지만 오사카 사투리도 기가 막히게 잘한다.어릴 때 놀던 기억은 부모님, 동생과 함께 피크닉을 자주 갔고 피크닉 가서는 주로 배드민턴을 치고 놀았다. 중학생이 되어서는 농구부에 들어가 농구를 열심히 했고 친구들과 피구도 곧잘 했다. 고등학교 때는 춤 추고 등산하는 동아리 '원더 포겔'에 들어가 산도 오르고 춤도 추었다. 동네 친구들과 노래방도 가고 벚꽃도 보러 다니고 신사이바시 거리에 가서 다 같이 스티커 사진도 찍으며 놀았다.주말에는 가족들과 공원에 자주 갔는데 공원 한쪽의 냇가에서 가재를 잡았다. 작은 낚싯대에 소시지 모양의 찌를 꽂아 줄을 내리면 가재들이 덥석 물어 잡아 올리곤 했다. 지금 생각하면 가재가 너무 불쌍한데 그 당시엔 그런 생각은 못하고 그저 재밌기만 했다.한국에는 2011년, 대학에 입학하면서 들어왔고 국제관계학을 전공했다. 대학 졸업 후 일본어 통역을 하는 중소기업에 다니다가 필리핀 팔라우로 가서 트레킹과 스노클링 가이드 일을 했다. 지금은 대형 인터넷 쇼핑몰에서 일한다. 6년 차이고 판매자 상담 관리와 지원이 주 업무다.일반 기업에 다니는 직장인, 그의 스쿠버다이빙의 시작은 어땠을지 궁금했다.어쩌다 들게 된 스쿠버다이빙 동아리 통해서 처음 들어간 바다는 동해 바다였다. 4월쯤이었는데 바다는 엄청 차가웠다. 정신이 번쩍 들 정도로 추웠지만 커다란 바위들이 보이고 바위틈으로 물고기(지금은 물살이로 부른다)들이 이리저리 보였다.너무도 신기해서 추운 것도 잊어버렸다. 버디인 선배가 추워서 덜덜 떨고 있기에 손을 꼭 잡아드렸다. 처음 들어가 본 바다는 그야말로 새로운 세계였다. 바닷속 자연에 있다는 느낌은 추위가 잊힐 정도로 아늑했고 내 몸 전체를 둘러싸고 있는 무언가가 느껴지면서 기분이 아주 좋았다.제주도로 이주한 지는 5년이 다 되어 간다. 제주에 사니 친구들이 자주 왔고 다이빙하는 친구들과 함께 제주 바다에 들어갔다. 배를 타고 바다로 나갈 때, 다른 팀의 다이버들과 함께 타게 된다. 하루는 어떤 다이버와 이야기를 나누게 되었는데 그 사람은 그냥 놀이로 하는 다이빙이 아니라 바닷속 생물을 조사하는 연구 목적으로 다이빙을 한다는 거다. 그런 사람은 처음 만나는 거라 놀라웠다. 나중에 알고 보니 'H-다이브'의 박승환 님이었다.그리고 연결된 인스타그램을 통해 2023년 산호학교를 알게 되었다. 그 해에는 너무 바빠 참여를 못했고 이듬해인 2024년 산호학교에 참여했다. '해양시민과학센터 파란'에서 주최하는 프로그램이었다. 산호학교는 너무 좋았다. 그동안 다이빙을 하면서 바다생물을 건드리면 안 된다는 건 알고 있었지만 어떤 특별한 목적을 가지고 다이빙을 하는 것은 처음이었다.이전에 바닷속의 예쁜 산호는 그저 하나의 배경에 불과했는데 산호의 이름 하나하나를 알게 되니 그 많은 산호가 새롭게 보였다. 알면 알수록 더 아름다웠다. 왜 산호를 지켜야 하는지도 깨닫게 되었다. 무생물로 존재하던 산호가 이제 반짝반짝거리는 존재가 되었고 내 옆에서 나랑 함께 살아가는 존재로 느껴졌다. 산호의 말을 알아듣는다면 산호가 '어, 왔어?' 그럴 것 같았다. 비슷한 생각을 가진 사람들을 한 자리에서 만나는 것도 몹시 신기하고 반가웠다.산호학교는 지정의 삶을 어떻게 달라지게 했을까?산호학교를 마치고 바로 산호탐사대에 합류했다. 산호탐사대는 월 1회 이틀에 걸쳐 진행되는데 급한 일 있을 때를 제외하곤 거의 참여했다. 서귀포 앞바다 문섬, 범섬 일대의 산호를 조사하는 것도 좋았지만 지정이 사는 동네 송악산 앞바다 산호 조사도 좋았다. 제주 연안의 연산호 군락은 천연기념물로 지정되어 있는데 송악산 바다에도 연산호류가 꽃동네를 이루고 있을 정도로 아름답고 풍성하다. 강아지를 데리고 매일 산책하는 사계리 바다에 아름다운 산호 동산이 있다는 사실을 다이빙을 하고서야 알게 되었다.스쿠버다이빙을 하며 좋은 기억만 있는 것은 아니다. 폐어구 탐사대 활동에 참여하며 바다에 들어갔는데 물속에서 뾰족한 작살을 쏘아 물고기를 잡는 스피어 피싱을 하는 사람들을 보게 되었다. 하루는 어떤 사람이 지정의 바로 옆에서 스피어 피싱으로 다금바리를 향해 작살을 쏘았다.다행히 다금바리는 도망갔지만 지정은 놀란 마음을 진정하기가 어려웠다. 다금바리도 그렇지만 작살을 쏘게 되면 잘못 맞은 산호도 부러진다. 너무도 화가 났다. 해양보호구역 안에서 스피어 피싱을 하는 게 도무지 이해되지 않았다. 그렇지만 현재 그게 합법이란다. 분통이 터진다(마을에서 허가한 유어장(遊漁場, 체험학습이나 낚시 등 관광용 어장)을 이용해 작살 낚시를 하는데, 문제는 그 유어장이 해양보호구역 안에 있다는 것이다 - 기자말).그러고 보니 바다에는 낚시 쓰레기가 어마어마하게 많다. 버려진 낚싯줄에 해조류들이 감겨 있고 얼기설기 낚싯줄에 얽힌 몸통이 보이는 산호들도 보인다. 그대로 두면 산호들은 괴사 한다. 낚시하는 사람들이 버려진 낚싯줄이 바다 생물에게 어떤 영향을 미치는지 제대로 안다면 그렇게 마구 버리고 가지는 못할 것 같다.낚시하는 사람들에게 한마디 할 기회가 있다면 지정은 어떤 말이 하고 싶을까?이 정도는 큰 소리로 말할 수 있을 것 같다. 다른 사람이 소중하게 생각하는 것이 있다는 걸 알게 된다면 적어도 낚시 쓰레기는 도로 가져가지 않을까 싶다. 덧붙어 적어도 해양보호구역에서는 낚시는 금지되어야 한다고 생각한다.지정은 추자도 앞바다를 돌며 '상괭이 편' 활동도 했다. 대형 해상풍력발전 단지가 조성될 예정인 추자도 앞바다에 사는 상괭이를 조사하는 활동이다. 상괭이는 원래 그 바다에 살고 있었다. 인간의 필요에 의해 그들의 서식지에 대형 해상풍력발전 단지를 조성하려는 거다. 재생에너지도 중요하지만 멸종위기종으로 지정된 우리나라 토종 돌고래인 상괭이들도 함께 살아가는 방식이어야 한다고 생각했다. '우리라도 상괭이 편이 되어 주자'라는 차원에서 '상괭이 편'이 만들어졌고 이들과 함께 상괭이 조사를 하는 추자 바다 현장에 나갔다.처음 만난 상괭이는 반달의 모습이었다. 햇빛이 비추는 사이로 검은색 반달 모습의 물체가 살짝 보이더니 순식간에 사라져 버렸다. 처음엔 통나무인가 했는데 두 번째 나타났을 때 상괭이임을 확인할 수 있었다. '물빛에 광택이 난다'는 뜻을 가진 상괭이의 매끈한 등을 보니 엄청 감동적이었다.진짜 여기에 상괭이가 살고 있구나, 확인하는 순간 너무도 벅찼다. 중요한 것은 상괭이가 인간과 함께 공존하는 것, 그리고 더 많은 사람들이 상괭이의 존재를 아는 것이 필요하다고 생각한다. 동화를 쓰는 친구에게 다음은 상괭이를 주인공으로 하는 동화를 써달라고 부탁했다. 생명의 존재는 어릴 때부터 접하는 게 중요하다.지금까지 살아오면서 잘했다고 생각하는 게 있는지 물었다. 한 순간의 망설임도 없이 "산호학교에 참석한 거요"라는 답이 돌아온다. 예전부터 환경보호 활동에 관심은 있었지만 막상 무엇을 해야 할지 잘 몰랐다가 '해양시민과학센터 파란'이란 단체를 만난 것이 인생의 전환점이 되었단다. 환경에 대해, 바다에 대해 관심을 갖게 되고 내가 하는 활동이 조금이라도 바다에 도움이 된다는 걸 자랑스럽게 여기고 있다. 활동을 하면 할수록 지식이 쌓이는 것도 감사한 일이다.지정은 앞으로 제주 바다와 어떤 관계를 맺으며 살고 싶을까 궁금했다.제주에 온 지 만 5년 차, 그동안 일곱 번 이사를 했다. 처음 한달살이 왔다가 제주가 좋아 계속 살기로 하고 효돈, 위미, 성산, 대평, 화순 그리고 지금의 사계에 정착했다. 여러 군데 살아봐야 어디가 가장 맞는지 알 수 있을 것 같았다. 강아지랑 함께 사는 데 강아지에게도 편안한 곳이어야 했다. 여러모로 지금 사는 사계가 좋다.지정은 제주에서 만난 남자친구와 올해 5월 결혼한다. 현재 바로 옆집에 나란히 살고 있는데 결혼해도 아마 이대로 살게 될 것 같단다. 남자친구가 지정의 코 고는 소리를 힘들어한다면서...(웃음)5월의 신부, 지정이 신랑과 강아지와 함께 아름다운 사계의 바다를 보며 매일 산책하는 모습을 떠올리니 절로 기분이 좋아진다. 행복은 전염되는지 덩달아 행복감이 스멀스멀 피어오른다.