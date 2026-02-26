15세기 조선 나그네의 '텀블러'를 만나다

AD

큰사진보기 ▲박물관 전시실에 놓인 자라병의 전체적인 모습과 국문/영문 설명판이 함께 담긴 사진. 유물의 공식 명칭과 '국보 제260호'라는 지위를 한눈에 확인시켜 준다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲납작하고 둥근 자라의 몸체와 쏙 내민 주둥이가 잘 드러나는 구도이다. 특히 병 윗면에 가득 피어난 대담한 모란 무늬가 시원하게 보인다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲분칠을 긁어내어 속살을 드러낸 박지 과정'과 '검은 안료를 채운 철채 기법'을 텍스트로 읽은 독자에게 그 결과물인 '손맛'과 '질감'을 생생하게 전달한다 ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

국립중앙박물관은 익숙함과 낯섦이 공존하는 공간이다. 수천 년의 시간을 견뎌온 유물들이 저마다의 사연을 품고 관람객을 맞이한다. 그중에서도 3층 분청사기·백자실은 화려한 고려청자와 단아한 조선백자의 미학이 충돌하고 화해하는 곳이다.나는 평소 도자기에 깊은 조예는 없지만, 고요한 정적 속에 유물들을 하나하나 마주하다 보니 절로 마음이 경건해짐을 느꼈다. 그러던 중 엄숙한 공간에서 예상치 못한 유물의 모습에 발길을 멈추었다. 내 눈을 단번에 사로잡은 것은 분청사기실 한 자리를 지키고 있는 국보 제260호였다.내가 처음 이 병을 마주했을 때, 마음속엔 '이게 과연 우리가 아는 그 조선시대 도자기일까?' 하는 의문이 먼저 들었다. 흔히 조선 도자기 하면 눈처럼 하얗고 매끄러운 곡선을 뽐내는 '백자'를 떠올리기 마련인데, 이 유물은 고정관념을 정면으로 거스르고 있기 때문이다.색은 투박한 회색빛이 감돌고, 무늬는 마치 현대 미술처럼 자유분방하지 않은가. 알고 보니 이 유물은 조선 전기(15세기)의 '분청사기 박지 철채 모란무늬 자라병'이었다. 청자에서 백자로 넘어가는 과도기, 그 짧고 찬란했던 분청사기 시대가 낳은 파격의 산물이었던 것이다.이 작은 유물이 수많은 분청사기 중에서도 당당히 국보의 반열에 오른 데에는 이유가 있다. 단순히 오래되었기 때문이 아니라, 동시대의 다른 자라병들과 궤를 달리하는 압도적인 조형미와 희소성 때문이다. 대개의 자라병이 둥글고 불룩한 형태를 띠는 것과 달리, 이 병은 마치 의도된 디자인처럼 극도로 편평하게 눌러진 몸체와 강렬한 흑백의 대비를 보여준다. 이는 당대 장인의 파격적인 예술적 실험이 정점에 달했음을 보여주는 증거이기에, 국가적 보물로서 그 가치를 인정받은 것이다.그다음으로 든 생각은 '어디서 어떻게 세상 밖으로 나왔을까?' 하는 출토의 비밀이었다. 사실 이 국보는 정확한 발굴 기록이 남아 있지 않다. 1960년대 골동품 시장을 거쳐 수집된 것으로 알려졌다고 한다. 이름 없는 도자기로 남을 뻔한 유물의 고향을 찾아준 것은 바로 병에 새겨진 무늬와 기법이었다. 학자들이 전라도 지역 가마터에서 유사한 파편들을 발견하며, 이 자라병이 호남 지방의 자유분방한 예술혼에서 탄생했음을 알아낸 것이다. 땅속에 오래 잠들어 있던 조각들이 수백 년 후 국보의 계보를 잇는 족보가 되었다는 사실이 흥미롭다.문득 세속적인 호기심도 생겼다. '이게 만약 TV 프로그램 〈진품명품〉에 나간다면 감정 가격은 얼마나 될까?' 하지만 곧이어 숫자로 그 값을 매기기란 불가능하지 않을까 하는 결론에 도달했다. 억만금을 준들 500년 전 이름 모를 장인의 숨결을 어찌 다 살 수 있겠는가. 가격표를 붙일 수 없는 그 '무한한 가치'야말로 이 병을 국보로 만든 진짜 힘일 것이다.자세히 보니 겉모양이 자라를 닮아 참 귀엽다. 겁을 먹고 목을 쏙 숨긴 채 평평한 몸을 바닥에 바짝 엎드리고 있는 자라의 형상을 꼭 닮았다. 특히 위로 살짝 솟아난 주둥이는 마치 밖을 살피려 쏙 내민 '자라목'처럼 보여 웃음을 자아낸다.도자기라면 으레 가져야 할 수직의 권위를 내려놓고, 납작하게 몸을 낮춘 그 모습이 무척이나 정겹고 친근하다. 이는 단순히 형태의 모방이 아니라, 삶의 낮은 곳을 살피던 우리 조상들의 해학적 시선이 투영된 결과물로 보인다.이 병은 단순히 머물러 있는 '병'이 아니라, 길 위를 함께 걷는다는 의미의 '행(行)'을 붙여 자라행이라 부르기도 한다. 말하자면 이 자라병은 500년 전 조선의 나그네들이 사용하던 '현대인의 텀블러'였던 셈이다.오늘날 우리가 카페에서 커피를 담아 이동하듯, 옛사람들도 이 납작한 병에 물이나 술을 채워 허리춤에 차고 산을 넘고 강을 건넜을 것이다. 그렇게 이름을 붙이고 나면, 이 유물은 박물관의 박제된 전시물이 아니라 다시 나그네의 허리춤에서 살아 움직이는 듯한 생동감을 얻는다.이 자라병의 독보적인 아우라는 정교하면서도 대담한 제작 기법에서 기인한다. 장인은 먼저 거친 회색 흙으로 몸체를 빚은 뒤, 그 위에 마치 뽀얀 분칠을 하듯 하얀 흙물을 겹겹이 입혔다. 그런 다음 날카로운 칼끝으로 모란꽃 형태만 남기고 하얀 겉면을 긁어내어, 속에 숨어있던 진한 회색 바탕이 다시 드러나게 하는 '박지(剝地)' 과정을 거쳤다. 그리고 그 빈자리에 검은 물감을 채워 넣는 '철채(鐵彩)' 기법을 더해 강렬한 대비를 완성했다.하얀 꽃과 검은 배경, 그리고 그 사이로 언뜻 비치는 회색빛 속살이 어우러지며 깊이 있는 3색의 입체적 대비가 탄생한 것이다.유리벽 안 유물이지만, 박지 기법으로 깎아낸 무늬의 경계를 손끝으로 더듬어본다면 어떨까 하는 상상을 해 본다. 매끄럽고 차가운 백자와 달리 흙의 거친 질감과 깎인 단면이 주는 입체적인 손맛이 일품일 것이다.붓으로 그린 부드러운 선이 아니라, 칼끝으로 파낸 단단한 선들이 주는 생동감은 500년이 지난 지금도 살아 움직이는 듯한 에너지를 뿜어낸다. 등 중심에 있는 큼직한 모란꽃은 '부귀영화'를, 자라는 '장수'를 상징하니 이 병을 가진 이는 세상의 모든 복을 허리춤에 매달고 다녔던 셈이다.단순한 생활용기가 국보로 지정되었을 때는 그만한 가치가 있을 터다. 대개 국보라 하면 궁궐의 엄숙한 의례나 사대부의 서재에 놓인 고귀한 기물을 떠올리기 마련이지만, 이 자라병은 태생부터가 '길 위'를 향해 있다. 화려한 장식장에 머물기보다 누군가의 허리춤에 매달려 먼지 섞인 바람을 맞고, 주막의 거친 탁자 위에 '툭' 내려놓아지던 물건이었다.고급진 의례용을 넘어 철저히 '쓰임'을 위해 태어난 이 생활용기는, 미적 요소나 디자인이 현대인의 눈으로 봐도 감탄이 나올 만큼 세련미가 있다. 500여 년 전 조선의 장인이 빚어낸 이 선구적인 조형미는 전통의 틀을 깨는 대담한 멋을 풍긴다. '예술은 멀리 있는 것이 아니라 일상 속에 있다'는 진리를 온몸으로 증명하고 있는 셈이다.박물관을 나선 뒤에도 낮게 엎드린 채 부귀의 꽃을 피워낸 그 둥근 마음이 자꾸만 생각나 기분 좋은 미소를 짓게 된다. 나는 상상해본다. 만약 유리 벽 너머의 이 자기를 꺼내어 맑은 청주를 가득 담아 마실 수 있다면, 그 술맛은 또 얼마나 기가 막힐까. 아마도 500년 전 나그네가 느꼈을 그 시원한 위로가 시대를 건너 내 몸속으로 전해지지 않을까 싶다.우리는 국립중앙박물관의 도자공예실에서 더 이상 화려한 청자나 완벽한 백자만을 찾지 않아도 될 것 같다. 우리 곁에는 묵묵히 바닥에 몸을 낮추고, 누군가의 갈증과 꿈을 담아주던 자라 한 마리가 있기 때문이다. 가장 낮은 자세로 가장 높은 예술적 경지에 도달한 자라병을 보며, 나의 일상 또한 이토록 단단하고 아름답기를 소망해 본다.