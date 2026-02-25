전국 법원장들 "사법개혁 3법 국회 본회의 부의, 심각한 유감" 한목소리

큰사진보기 ▲박영재 법원행정처장을 비롯한 법원장들이 25일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.2.25 [공동취재] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

사법제도에 근본적인 변화를 가져와 국민들의 삶에 지대한 영향을 줄 수 있는 법안들이, 사법부와 사회 각계의 우려 표명에도 불구하고 충분한 공론화와 제도 개편의 부작용에 대한 숙의 없이 국회 본회의에 부의된 현 상황에 대해 심각한 유감을 표함





전국 법원장들이 25일 국회 본회의 처리가 임박한 사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)이 "충분한 숙의 없이 추진되고 있다"며 공식적으로 '심각한 유감'을 표명했다.이날 전국법원장회의 임시회의에 참여한 각급 법원장들은 "사법부가 국민의 충분한 신뢰를 받지 못해 현 상황에 이르게 된 점을 무겁게 받아들인다"면서도 사법 제도의 근간을 바꿀 영향력 있는 법안들이 사회적 합의 없이 강행되는 상황에 깊은 우려를 나타냈다.전국법원장회의는 사법행정과 관련 사법부 내 공통된 견해를 내는 자문 기구로, 여기서 모인 결론은 사법부 공식 의견과 같은 무게를 갖는다. 이날 오후 2시께 시작된 회의는 6시 45분까지 진행됐다.이날 회의는 3개 법안에 대한 전국 법원장들의 목소리를 모으기 위해 마련됐다. 입장문에는 각 법이 초래할 부작용에 대한 법원장들의 우려가 고스란히 담겼다. 먼저 법원장들은 법왜곡죄 신설 관련 "처벌 범위가 지나치게 확대될 수 있고, 처벌조항으로 인해 고소·고발이 남발되는 등 심대한 부작용이 발생한다"며 "신속한 재판과 국민의 기본권 보장에 역행하는 결과를 초래할 우려가 있다"고 반대 입장을 분명히 했다.법왜곡죄는 판사나 검사가 법을 잘못 적용하거나 사실을 왜곡해 선고했을 때 처벌하겠다는 내용의 법안이다. 다만 이 법안을 주도적으로 추진 중인 더불어민주당 내에서조차 부작용을 우려하는 목소리가 나오자 당 지도부는 25일 오후 본회의 상정 직전, 형사 사건에 한해 이 법을 적용할 수 있도록 수정안을 냈다.하지만 법원장들은 여전히 "국회에서 논의 중인 법왜곡죄 수정안을 고려하더라도 범죄 구성요건이 추상적"이라고 꼬집었다.재판소원 도입과 관련해서도 이들은 "재판 확정의 실질적 지연으로 인한 국민의 피해가 우려된다"고 했다. "소송 당사자들은 반복되는 재판으로 고통받고, 법적 불안정으로 인한 사회적 손실이 예상된다"는 것이다. 재판소원제는 국민의 기본권을 침해했다고 판단될 경우 대법원 확정 판결 역시 헌법재판소가 판결을 취소하도록 하는 내용이다.그동안 사법부는 헌재가 최종심 결정을 뒤집을 수 있는 구조가 되면 사실상의 '4심제'로 사법 체계가 뒤바뀔 수 있다고 반대해 왔는데 비슷한 입장이 나온 셈이다. 다만 "법원, 헌법재판소, 국회, 정부 등 관계기관과 이해관계인이 참여하는 폭넓은 논의와 조율이 반드시 필요하다"고 전제를 달았다.현재 총 14명인 대법관의 수를 단계적으로 26명 수준까지 늘리는 대법관 증원안은 "필요성에 공감한다"고 했다. 다만 "단기간 내 다수의 대법관을 증원하는 것은 사실심 부실화 등 부작용으로 인해 국민에게 피해가 돌아갈 우려가 있다"고 지적했다. "대법관 증원은 현 상황에서 가능한 범위인 4인 증원을 추진하고, 사실심에 미치는 영향이나 국민에게 피해가 돌아가지 않는지 살펴서 추가 증원을 지속적으로 논의함이 바람직하다"는 입장이다.약 5시간 가까이 이어진 이날 회의를 마치며 법원장들은 "사법제도의 근본적 개편은 돌이키기 어려운 중대한 부작용을 발생시킬 수 있다"며 "여러 기관과 전문가를 아우르는 협의체를 통해 바람직한 사법제도 개편 방안에 대한 폭넓고 심도 있는 논의를 거치는 게 필요하다"고 국회에 입법 속도조절을 촉구했다.한편 민주당은 사법개혁 3법을 지난 24일부터 오는 3월 3일까지 진행되는 국회 본회의에 순차 상정해 처리하겠다는 방침이다. 이날 오후 법왜곡죄 법안이 가장 먼저 본회의에 상정됐다. 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)에 돌입함에 따라 표결은 26일 이뤄질 전망이다.