첫 지역 일정으로 대구 택한 한동훈 "지금 국힘, 정상적이지 않다"

큰사진보기 ▲한동훈 전 국민의힘 대표가 제명된 뒤 처음으로 대구를 찾아 2.28기념공원을 둘러본 뒤 기념찬가가 세겨진 돌탑을 바라보고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

국민의힘에서 제명된 후 첫 지방 일정으로 대구를 찾은 한동훈 전 대표가 '윤 어게인'을 극복해야 한다며 "회피하지 않겠다"고 밝혔다.한 전 대표는 25일 오후 대구 중구 2.28기념공원을 방문한 후 기자들과 만나 "대구가 과거부터 아주 오른쪽에 있는 도시라는 오해를 받고 있다"며 "나라를 어려울 때 제일 먼저 앞장섰던 지역으로 나는 그렇지 않다고 생각한다"고 말했다.그는 "윤석열에 대한 선고도 난 상황에서 이제 극복할 때가 되지 않았나"라며 "언제까지 이렇게 잡고 있을텐가? 재판 결과까지 나온 상태에서는 '혼란스럽지만 한번 극복해보자'라는 리더십이 필요하다"고 강조했다.이어 "국민의힘 사람들은 회피를 많이 한다"면서 "회피하지 않고 정면으로 맞닥뜨려야 한다. 적어도 '이런 방식으로 돌파해보자', '죽이 되든 밥이 되든 한번 해보겠다'라고 하는 사람이 필요하다"고 덧붙였다.한 전 대표는 "윤 어게인을 계속할 것이냐, 그렇게 해서 길이 없다는 걸 다 알잖아"라며 '서로 눈치만 볼 게 아니라 '이렇게 가자'라고 제가 제시하는 거다. 한번 믿어 달라. 죽이 되든 밥이 되든 뭔가를 해야 한다"고 고 말했다.대구에서의 출마 가능성을 묻는 질문에는 "제가 대구에서 나온다고 한 적 없다"면서도 "정치가 정치인을 중심으로 바라보면 정치인이 다음에 어디로 가는지 우리는 너무 그게 (관심이) 많다"고 했다. 그는 "보수에 있어서 다수를 상징하는 게 대구경북 아닌가"라며 "누가 보더라도 다수의 생각과 다르고 판단이 많이 떨어지는데 이런 상황이 지속된다면 나라가 어려워진다. 제대로 돌파하고 해결해야 한다"고 주장했다.한 전 대표는 "대구를 먼저 온 것은 여러 가지 불편한 이슈라든가 우리 과제에 대해서 회피하지 않고 정면으로 승부하겠다는 의미가 있다"고 말했다.이어 그는 "이걸로(윤 어게인) 미래가 있느냐"며 "계엄과 탄핵의 바다를 극복할 수 있는 길은 이 강을 한번 건너보자라는 얘기를 보수의 중심 내지 심장에서 하겠다는 것"이라고 강조했다.그러면서 "대구에서 내가 뭘 한다 이런 게 아니라 대구시민들이 대단히 큰 책임감 같은 걸 갖고 있는 분이라고 생각한다"며 "대구에서 똑같은 정당을 바라는 게 아니라 보수 전체 내지는 대한민국 전체의 대주주가 되고 싶다는 인식을 갖고 있다. 그 차원의 얘기를 해줘야 한다"고 했다.오는 6.3 지방선거를 앞두고 국민의힘에 대한 반감이 커지고 있다는 지적에 한 전 대표는 "지금 하는 짓을 보면 정상적이지 않다"며 "나오는 사람들의 면면이 과연 대구를 대표할 만하게 자랑스러운 사람들인가? 아니다"고 단언했다.이진숙 전 방통위원장의 대구시장 출마에 대해서는 "여기는 일단 되는 줄 아니까 나온다고 하는 것 아니겠느냐"며 "무슨 긴장감과 감동이 있겠느냐"고 지적했다.대구경북 행정통합이 국회 법사위에서 보류된 것과 관련 한 전 대표는 "지난 대선 때 저는 메가시티를 해야 된다는 생각을 갖고 있었다"며 "통합을 하나 안 하냐의 문제라기보다 뭘 얻어낼 것이냐가 문제인 것 같다"고 찬성 입장을 밝혔다.그러면서 "중앙정부의 지원이라든가 결국 돈을 얼마나 어떤 방식으로 받는지에 대해 좀 집중할 필요가 있다"며 "통합으로 가는 방향은 좋은데 그 과정에서 뭘 줄 건지, 다른 지역하고 비교했을 때 충분한지를 집중해야 한다"고 말했다.한 전 대표는 이날 오후 청라언덕과 2.28기념회관을 방문한 후 다음날인 26일 칠성시장과 근대골목 등을 방문해 시민들과 소통에 서고 27일에는 서문시장을 찾아 보수세 결집에 나서는 등 2박3일 일정의 대구 방문을 이어갈 예정이다.