민주당 법 왜곡죄 막판 수정 "형사사건 한정, 위헌 소지 최소화"

큰사진보기 ▲'법왜곡죄' 필리버스터 시작한 국민의힘 조배숙 의원국민의힘 조배숙 의원이 25일 국회에서 열린 2월 임시국회 본회의에 '법왜곡죄'를 포함한 형법 일부개정법률안(대안)에 대해 무제한 토론을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김용민 더불어민주당 의원이 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 상법 일부개정법률안(대안)에 대해 제안설명을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당이 사법개혁안 중 하나인 법 왜곡죄를 본회의에 상정하기 직전 수정안을 마련했다고 밝혔다. 다만 수정안 마련까지 당 지도부와 법제사법위원회(법사위) 간 상의가 없었다며 당내 강경파의 반발이 터져 나왔다. 국민의힘은 법 왜곡죄에 반발하며 필리버스터(무제한 토론)에 돌입했다.백승아 민주당 원내대변인은 25일 국회에서 열린 의원총회가 끝나고 기자들과 만나 "법 왜곡죄가 원안에서 수정됐다"라며 "개정안은 형사사건에 한해 적용하고 각 호에 대한 명확성을 추가해 위헌 소지를 최소화하는 방향으로 수정됐다"라고 말했다. 이어 "사법개혁 법안 3가지(재판소원, 법 왜곡죄, 대법관 증원)에 대해 의원총회에서 당론으로 추인·채택됐다"라고 덧붙였다.법 왜곡죄는 수사·재판 과정에서 법령을 의도적으로 잘못 적용하거나 증거를 조작하거나 조작된 증거를 사용하는 경우 검사와 판사 등을 처벌하기 위한 법률안이다. 다만 '법 왜곡' 개념이 추상적이고 모호한 탓에 위헌 소지가 있다는 지적이 제기된 바 있다. 민주당은 기존안을 수정해 법 왜곡죄를 형사 사건에 한정해 적용키로 했다.민주당이 수정안을 마련하자 법사위 간사인 김용민 민주당 의원은 즉각 반발하고 나섰다. 김 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 "법사위와 전혀 상의 없이 갑자기 수정안을 통보한 것"이라며 "법 왜곡죄가 수정되고 당론으로 가는 과정이 순탄하지 못했다. 이건 당 지도부와 원내지도부가 책임져야 한다"라고 말했다.김 의원은 이날 페이스북에서도 "법사위와 상의 없이 법사위 법을 일방적으로 수정하고 당론으로 밀어붙인 당 지도부와 원내대표는 법 왜곡죄 왜곡에 책임지길 바란다"라고 반발했다.국민의힘은 즉각 반발하며 필리버스터에 돌입한 상태다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 <오마이뉴스>에 "태생부터 위헌인 법안을 적용 범위를 좁히고 문구를 손본다고 해서 그 위헌성이 사라지는 것은 아니"라면서 "수사와 재판을 통제해 권력에 불리한 판단을 차단하려는 시도는 개혁이 아니라 권력 보위를 위한 진짜 '법 왜곡'에 불과하다"라고 비판했다.한편 조국혁신당은 "오늘 민주당은 조국 대표의 법 왜곡죄 수정 제안 등을 두루 고려해 해당 조항을 수정한 수정안을 마련했다"라며 "국민에 의한 사법, 국민을 위한 사법을 위한 사법개혁의 관문이 될 의미 있는 입법"이라고 환영했다.