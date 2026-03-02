모아둔 금붙이 팔아, 남편에게 돈다발 선물한 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"연금펀드라서 그런지 수수료를 16.5%나 뗀다고 하네."

"어머니 쌍가락지만 간직하고 내 귀금속은 다 팔자. 펀드는 나중에 노후자금으로 쓰면 되지 않을까?"

큰사진보기 ▲분류된 나의 금붙이들금거래소 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"20~30년 전 귀금속이 많으시네요."

큰사진보기 ▲780만 원금을 팔고 글을 써서 마련한 현금 다발 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"자기야, 빨리 나와 봐. 이것 좀 봐."

"680만 원은 금을 판 값이고, 100만 원은 나의 글로소득이야. 자기 차 사는 데 보태면 좋겠어."

"고맙습니다. 잘 쓸게요. 그리고 또 열심히 돈 벌어줄게요."

경제활동을 하지 않은 지 6년이 지났다. 지금은 오롯이 남편의 소득으로 살아가는 전업주부다. 결혼 후 30여 년 동안 한 번도 쉬지 않고 일을 했다. 나는 사업 소득으로, 남편은 근로 소득으로 힘을 합하여 땡전 한 푼 없는 살림살이를 차곡차곡 늘려나갔다. 불어나는 통장의 잔액을 보며 그만하면 평탄한 인생이라 생각하고 행복에 겨워했다. 행운의 여신이 항상 지켜주는 듯 안온한 생활이 이어졌다.붙잡고 있던 것들이 손에서 빠져나가듯, 삶은 롤러코스터 급강하처럼 한순간에 아래로 기울었다. 주머니는 털어봤자 먼지만 폴폴 날리던 시절, 태산처럼 높은 빚이 우리 앞을 가로막고 서 있었다. 비켜갈 만한 지름길 하나 보이지 않았을 때 남편과 나는 당당히 그 산을 넘어보리라 마음먹었다. 태산이 아무리 높다 하되, 하늘 아래 뫼가 아니던가. 느리지만 한 걸음 한 걸음 오르고, 미끄러질 땐 서로 밀고 당겨주며 빚을 갚아온 세월이 어느새 14년이 지났다.그동안 숨통을 조여오던 빚도 다 갚고 대출 내어 마련한 전세 보증금도 다 갚았다. 포기하지 않고 열심히 살아온 세월은 우리 부부에게 후련함을 선물해 주었다. 어차피 처음부터 가진 거 하나 없이 시작한 결혼 생활이니 힘든 일이 닥쳐도 시간이 걸릴 뿐 헤쳐나갈 수 있다고 생각했다. 그리고 결국 이겨냈다.남편의 새 화물차 '누리'가 3월 3일, 우리 집에 온다. 여기저기 흩어져 있는 돈을 한 곳으로 정리하던 남편이 다소 가라앉은 목소리로 말했다.연금으로 받으라고 세금 혜택을 준 돈이라, 중도에 찾으면 그 혜택을 돌려내는 개념으로 16.5%의 세금이 붙는다고 했다. 남편이 적금한 돈과 펀드를 팔면 나올 금액이 2000만 원이었는데 갑자기 1000만 원이 모자라는 일이 벌어졌다. 지난번에 팔지 않기로 했던 금이 떠올라 내가 말했다.모아둔 금붙이들을 들고 미리 알아둔 금거래소로 갔다. 하나 정도는 가지고 있고 싶은 마음에 18K 반지만 손가락에 끼웠다.거래소 사장님은 14K, 18K, 백금, 순금으로 분류하고 무게를 잰 다음 가격을 책정해 주었다. 모두 합하면 680만 원이라는 큰돈이었다. 나는 현금으로 달라고 하였다. 요즘 모두 무통장으로 이체하는 경우가 많다. 남편에게 돈다발을 직접 선물하고 싶었다. 남편 입이 떡 벌어지기를 기대하는 마음으로.집으로 돌아오는 길에 현금인출기에 들러서 현금 100만 원을 찾았다. 전업주부가 알바를 하지 않는 이상 돈을 벌기란 쉽지 않다. 그 돈은 글로소득, 글을 써서 번 돈이다. 지난해 8월부터 공모전 상금과 <오마이뉴스> 원고료를 한 푼도 쓰지 않고 모은 돈이 얼추 100만 원이 되었다. 글로소득은 남편이 연달아 며칠 쉬는 날이 있으면 여행 경비하려고 모아둔 비상금이다. 남편이 화물차를 사는 데 보태는 것이 지금으로서 가장 현명한 생각이 들었다.만기 된 적금과 금을 판 돈, 글로소득을 합하니 총 1780만 원이었다. 그중 적금 1000만 원은 이미 계좌로 이체했고, 현금 780만 원을 가방에 고이 싸서 들고 집으로 왔다. 남편이 출근 준비를 하고 있었다.오만 원권과 만 원권 뭉치를 식탁 위에 '턱'하니 올려놓고 소리쳤다. 남편은 믿기지 않는다는 눈빛으로 멍하니 서 있었다.가방에 돈을 불룩하게 넣고는 나에게 배꼽인사를 하였다. 얼마나 좋았으면 높임말까지 써가며 갖은 아양을 떨어대는 그 모습마저 사랑스러웠다. 아마 내가 보지 않는 곳에서 감성쟁이 남편은 분명 눈물을 흘렸을 게 뻔하지만, 일부러 모른 척해주는 센스를 발휘했다.비록 경제활동을 하지 않는 전업주부이지만 남편이 꼭 필요할 때 작은 보탬이 될 수 있는 것만으로도 좋다. 돈은 또 모으면 되고, 글로소득은 계속 글을 쓰면 될 것이며, 금은 반지 하나면 족하다. 무엇보다 앞으로 10년 이상을 가장으로서 누리와 함께 가정을 책임져야 하기에, 이보다 더 나은 선택지는 없다. 노후 보험, 이만하면 충분히 든든하다.