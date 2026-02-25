김동연 "주거는 권리"… '경기도형 공공주택' 3대 비전 발표

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 25일 남양주 ‘경기 유니티’에서 열린 ‘경기도형 공공주택, 경기 All Care 비전 발표 및 타운홀미팅’에서 '경기도형 공공주택’ 비전을 설명하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 '경기도형 공공주택' 비전을 전면에 내걸었다. 주거를 단순한 공급 정책이 아닌 '권리'이자 '생활비 절감의 핵심'으로 규정하고, 사람 중심의 설계와 돌봄·건강이 결합한 공간, 그리고 장기 분할 방식의 적금주택을 통해 주거사다리를 복원하겠다는 구상이다.김동연 지사는 25일 남양주 '경기 유니티'에서 열린 '경기도형 공공주택, 경기 All Care 비전 발표 및 타운홀미팅'에서 "오늘 달달버스의 주제는 공공주택"이라며 "경기도는 국정의 제1동반자로서 정부의 부동산 시장 안정화 대책을 가장 빠르고 적극적으로 지원하고 있다"고 밝혔다.이번 발표는 두 번째 민생경제 현장투어(달달버스 시즌 2)의 일환이다. 김 지사는 지난해 '달달버스'를 통해 31개 시군을 돌며 3,200km를 이동, 약 350건의 건의를 접수했고 이 중 70%를 해결했다고 설명했다. 현장에서 접수된 민생 과제를 정책으로 연결하는 방식이 이번 공공주택 비전에도 반영됐다는 점을 강조한 셈이다.김동연 지사가 제시한 경기도형 공공주택의 첫 번째 축은 '사람 중심'이다.다인가구를 위한 대형 평형 분양주택, 1인 가구를 위한 최소 면적 확대 등 가구 형태 변화에 맞춘 설계를 통해 주거기본권을 보장하겠다는 취지다. 특히 1인 가구 최소 면적을 기존 기준 14㎡에서 25㎡로, 약 1.8배 넓히겠다는 계획은 '최소한의 공간'이 아닌 '살 수 있는 공간'을 제공하겠다는 정책적 메시지로 읽힌다.단순히 물량을 늘리는 방식이 아니라, 최신 주거 트렌드와 공공의 책임을 결합한 경기도형 설계를 특화하겠다는 점도 분명히 했다. 이는 공공주택의 질적 전환을 통해 '싼 집'이 아닌 '살고 싶은 집'으로 인식을 바꾸겠다는 의지로 풀이된다.두 번째 비전은 주거, 돌봄, 건강, 여가가 연결되는 '공간복지 거점'이다.행사가 열린 '경기 유니티'는 이를 상징하는 공간이다. 남양주시 다산지금 A5 경기행복주택 단지 내 조성된 세대 통합형 커뮤니티 공간으로, 영유아부터 노년층까지 한 건물 안에서 돌봄·건강·여가 프로그램을 함께 누릴 수 있도록 설계됐다.경기주택도시공사(GH)의 공공주택 유휴 공간에 전문 민간기관이 참여해 아이돌봄, 놀이·활동 공간, 고령자 건강교실, 여가·운동 프로그램 등을 운영하는 구조다. 정부가 추진 중인 '통합돌봄' 정책의 공간적 기반을 공공주택에서부터 구현하겠다는 구상이다.이는 공공주택을 단순한 거주 공간이 아닌 지역 공동체의 복지 플랫폼으로 확장하겠다는 시도다. 특히 고령화와 1인 가구 증가라는 구조적 변화에 대응해 '집 안의 복지'가 아니라 '집과 연결된 복지'를 설계하겠다는 점에서 정책적 차별성을 갖는다.세 번째 축은 '부담 가능한 주거사다리'다.경기도형 적금주택은 매달 적금을 붓듯 주택 지분을 차곡차곡 적립해 20~30년 뒤 100% 소유권을 확보하는 공공분양 모델이다. 초기 분양가를 장기간 분할해서 냄으로써 목돈 부담을 낮춘 것이 핵심이다.현재 수원 광교에서 전국 최초의 적금주택이 추진 중이며, 2029년 상반기 입주를 목표로 하고 있다. 경기도는 정책 효과를 검토한 뒤 GH 참여 3기 신도시와 경기 기회타운 등으로 확대 공급할 방침이다.청년·신혼부부 대상 적금주택의 지속 공급과 함께, 하남교산 고령자 친화주택, 의정부·서안양 청년특화주택, 광명·광주 일자리연계형 주택 등 지역 특성과 수요에 맞춘 맞춤형 공공주택도 병행 추진한다.김동연 지사는 "올해 경기도는 도민 생활비 절감에 신경을 많이 쓰고 있다. 생활비 절감은 크게 주거, 교통, 돌봄"이라며 "분양과 임대를 새로운 방향으로, 다른 시도에서 시도하지 않는 것을 경기도에서부터 시행해 좋은 본을 보이겠다"고 강조했다.'경기 All Care'로 정비사업 기간 대폭 단축… "행정이 먼저 뛴다"이날 김동연 지사는 노후 신도시와 원도심 정비사업을 촉진하기 위한 '경기 All Care' 방안도 함께 발표했다.1기 신도시를 포함한 노후계획도시와 원도심 정비사업은 복잡한 행정절차와 이해관계 갈등으로 평균 10~15년이 소요되는 것이 현실이다. 김 지사는 기본계획 단계에서 도시계획위원회 사전 자문과 컨설팅을 통해 기간을 6개월에서 1개월로 80% 단축하고, 특별정비계획 단계에서도 민관 협의체 운영 등을 통해 30개월에서 12개월로 60% 단축하겠다는 목표를 제시했다.이는 '공급 확대'라는 정부 기조에 발맞추면서도, 실행력을 높이기 위해 행정이 선제적으로 개입하겠다는 선언에 가깝다. 계획 수립부터 준공까지 전 주기에 걸친 지원 체계를 구축하겠다는 점에서 단순 구호를 넘어선 제도 개선 의지를 드러냈다.김동연 지사는 이날 "중앙정부의 주거 안정화 대책이 큰 성공을 거두기를 기대하며 함께하겠다"고 밝혔다.정부 정책에 보조를 맞추되, 경기도만의 실험과 선도 모델을 통해 전국적 확산을 유도하겠다는 전략으로 읽힌다. 주거를 복지·경제·돌봄과 연결해 종합적으로 접근하고, 현장 의견을 정책 설계에 반영하는 방식은 김 지사가 강조해 온 '현장 행정'의 연장선에 있다.이번 '경기도형 공공주택' 비전은 단순한 공급 계획을 넘어, 주거를 통해 도민의 삶 비용을 낮추고 공동체 기반을 복원하겠다는 정책 철학을 전면에 드러낸 발표로 평가된다. "주거는 권리"라는 메시지를 제도와 공간, 금융 모델로 구체화하겠다는 김동연 지사의 실험이 어떤 성과로 이어질지 주목된다.