한미 '자유의 방패' 연합연습 3월 9일부터 시작

큰사진보기 ▲장도영 합동참모본부 공보실장과 라이언 도날드 주한미군사 공보실장이 25일 오후 서울 용산구 국방부에서 2026 자유의방패(FS) 연습 계획 관련 공동브리핑을 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 떠나는 미 핵항모2025년 3월 7일 오후 부산 해군작전기지에 미 해군 제1항모강습단 소속 핵 추진 항공모함 칼빈슨함(CVN-70)이 출항하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한미가 오는 3월 9일부터 19일까지 '자유의 방패(FS·프리덤실드)' 연습을 시행한다고 25일 밝혔다.합동참모본부(합참)와 한미연합군사령부(연합사)는 이날 공동 보도자료를 통해 "FS 연습은 한미가 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 연습"이라며 이같이 발표했다.합참은 이번 FS 연습의 의미에 대해 "최근 전훈 분석 결과와 도전적 전장환경 등 현실적인 상황을 연습 시나리오에 반영함으로써 '연합·합동 전영역 작전'을 포함한 한미동맹의 연합방위태세를 강화하고, 한미가 합의한 '조건에 기초한 전시작전통제권(전작권) 전환' 준비를 지속적으로 추진하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.합참에 따르면, 올해 FS 참가 병력은 약 1만 8천 명으로, 지난해와 비슷한 규모다. 한미는 매년 3월에 FS 연습, 8월에는 지휘소훈련(CPX)인 '을지 자유의 방패'(UFS·을지프리덤실드) 연습을 실시해 오고 있다.한미는 FS 연습 기간 지휘소훈련 시나리오와 연계된 '워리어실드'(WS) 야외기동훈련(FTX)도 실시할 계획이다. 다만 올해 FTX 규모는 예년과 비슷한 수준으로 진행되지만, 연중 분산해 실시할 예정이다. 한미는 이번 발표에서 야외기동훈련 횟수를 공개하지 않았다.북한은 매년 한미연합훈련을 '북침 연습'으로 규정하고 강하게 반발해 왔다.정부는 오는 3월~4월 예정된 미중 정상회담을 앞두고 북미 대화 재개 여건 조성을 위해 훈련을 조정해야 한다는 의견을 제시한 것으로 알려졌다. 하지만 주한미군 측은 이미 1년 전 확정된 계획에 따라 FTX 참가를 위해 미군 증원 병력과 장비들을 이미 한국에 도착한 상황에서 훈련 축소에 난색을 표한 것으로 전해졌다.한미는 FS 연습이 시작되는 내달 9일까지 FTX와 관련한 조율을 계속하기로 했다.장도영 합참 공보실장은 "연습 기간 동안 야외기동훈련은 한미가 긴밀히 협의 중"이라며 "연합훈련은 상시 연합방위태세 유지 및 능력 제고를 위해 연중 균형 되게 시행할 것"이라고 말했다.합참에 따르면 이번 FS 연습에는 유엔군사령부 회원국들도 참가하며, 중립국감독위원회는 연습 기간 정전협정 준수 여부를 확인할 예정이다.