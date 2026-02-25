세종보 천막에서 새롭게 시작된 '생명수다'

AD

금강 세종보 상류 600m 하천에 있는 천막농성장은 665일을 지나가고 있다. 2024년 봄부터 벌써 세 번째 봄을 앞두고 있다. 거센 비바람과 혹한을 버텨낸 그 천막에서, 현장을 기록해 온 유튜브 채널 <오마이뉴스> 김병기의 환경새뜸이 새로운 생중계 토크 프로그램 '녹색천막 생명수다'를 시작했다.전 김병기 <오마이뉴스> 기자가 운영하는 유투브 채널 환경새뜸은 그동안 세종보 천막농성 현장에서 '슬기로운 천막생활' 코너를 통해 농성 소식과 금강의 변화를 꾸준히 전해왔다. 현장 활동의 가장 중요한 동지였다. 이번에 선보인 '녹색천막 생명수다'는 그 연장선에서 기획된 시즌2 성격의 프로그램으로, 현장 활동가들이 직접 진행자로 나서 생명과 환경 이야기를 풀어내는 것이 특징이다.프로그램은 세 명의 활동가가 각자의 색깔로 꾸려간다. '새박사', '얼가니새'라는 별명을 가진 이경호 대전환경운동연합 사무처장(필자)의 '얼가니새의 새수다', '농성일지'를 써 온 박은영 대전충남녹색연합 사무처장의 '초췌은영의 책수다', 그리고 록커이기도 한 임도훈 보철거시민행동 상황실장의 '나귀도훈의 노래수다'로 구성된다.첫 번째 문을 연 콘텐츠는 '얼가니새의 새수다 1탄 - 철새 이야기'다.이번 영상에서 철새의 이동과 서식 특성을 사례로 들어, 인간의 개발 압력이 야생 생물에게 어떤 신호로 작용하는지를 짚는다. 특히 철새가 서식지 변화에 매우 민감하게 반응한다는 점을 강조하며, 강의 흐름과 습지 보전의 중요성을 설명한다. 철새의 시선으로 바라본 금강의 현재를 통해, 세종보 문제를 생태적 관점에서 다시 생각해 보자는 메시지다.'녹색천막 생명수다'가 진행되는 공간 자체도 상징적이다. 금강 하천부지에 설치된 천막은 세종보 재가동 중단과 물정책 정상화를 요구하며 이어지고 있는 장기 농성의 현장이다. 환경단체 활동가들과 세종 시민들은 이곳에서 이른바 '생명의 땅 한 평'을 지키겠다는 뜻으로 농성을 이어오고 있다.김병기 기자는 "버티기 위해 즐겼고, 즐기며 버텨온 시간의 기록"이라고 설명한다. 스튜디오가 아닌 강변 천막에서 진행되는 만큼, 바람과 날씨, 그리고 강의 변화까지 고스란히 담아내는 현장형 콘텐츠를 지향한다는 구상이다. 세종보 천막농성이 2년을 향해 가는 지금, '녹색천막 생명수다'가 단순한 농성 기록을 넘어 시민들에게 강과 생명을 바라보는 새로운 시선을 얼마나 확장시킬 수 있을지 주목된다.