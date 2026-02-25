대전 맹수석·경기 유은혜 교육감 예비후보, 수원서 정책회동

큰사진보기 ▲맹수석 대전교육감 예비후보(오른쪽)와 유은혜 경기교육감 예비후보가 25일 수원에서 만나 교육 현안을 나누는 정책 회동을 가졌다. ⓒ 맹수석 관련사진보기

맹수석 대전시교육감 예비후보와 유은혜 경기도교육감 예비후보가 25일 경기 수원(유은혜 예비후보 선거사무소)에서 만나 교육 현안을 두고 정책회동을 가졌다. 전 교육부 장관 출신인 유 예비후보와 맹 예비후보가 각 지역의 교육 비전과 정책 방향을 공유하며 '무너진 교육의 기본'을 바로 세우기 위한 대안을 모색하자는 취지다.이번 회동에서 두 예비후보는 교육행정 개선, 교사 업무경감, 기초학력 보장 강화, AI 시대 미래교육 등 주요 과제를 폭넓게 논의한 것으로 전해졌다. 특히 학교 안전 문제와 교육 양극화 해소를 놓고 "교육정책의 출발점은 안전한 학교, 공정한 출발선"이라는 공감대를 확인했다고 밝혔다.맹수석 예비후보는 "소통과 혁신을 통해 대전교육의 새 틀을 세우겠다"는 비전을 제시하며 ▲든든한 책임교육 ▲스마트 미래교육 ▲따뜻한 시민교육 ▲안심 교육환경 조성 ▲투명하고 공정한 교육행정 등 5대 핵심 공약을 설명했다.맹 예비후보는 공교육의 역할을 강화하는 한편, 교육행정의 투명성과 공정성을 높여 교육공동체의 신뢰를 회복하겠다는 구상을 강조한 것으로 전해졌다.유은혜 예비후보는 '숨 쉬는 학교'와 '기본교육 복원'을 전면에 내세우며 관료주의 개선과 함께 교사의 가르칠 권리, 학생의 배울 권리 회복이 필요하다고 밝혔다.유 예비후보는 학교가 안정성과 예측 가능성을 갖춰야 교육의 기본이 작동한다는 점을 강조하며, 교실이 교육의 본령에 집중할 수 있도록 제도와 행정을 정비해야 한다는 취지의 입장을 공유한 것으로 전해졌다.두 예비후보는 최근 학교 현장의 안전 문제와 교육공동체의 불안 심리가 심화되고 있다는 점에 공감하며 "안전한 학교는 모든 교육정책의 출발점"이라는 데 뜻을 모았다.맹 예비후보는 '안심 교육환경 조성'을 핵심 과제로 제시하고, 학교 안전관리 체계 강화와 돌봄·방과후 안전망 확충, 심리·정서 지원 시스템 구축 등을 강조했다. 유 예비후보도 학교의 안정성과 예측 가능성을 회복하는 것이 '기본교육 복원'의 전제 조건이라고 밝혔다.아울러 교사와 학생이 서로 존중받는 학교문화 조성, 학부모와 지역사회가 참여하는 안전협력체계 구축, 학교폭력 및 위기 대응 시스템의 실효성 강화 등 구체 과제에 대해서도 의견을 교환했다고 했다.교육 양극화 문제 역시 주요 의제로 다뤄졌다. 맹 예비후보는 부모의 경제력이 자녀의 학력과 사회적 지위로 이어지는 '대물림 구조'를 지적하며, 공교육의 질적 강화와 기초학력 보장, 교육복지 인프라 확충을 통한 국가 책임 강화를 강조했다.유 예비후보는 기본교육 복원이 교육 양극화 해소의 출발점이라는 점을 재차 강조하면서, 입시제도의 공정성과 다양성 확보, 지역·계층 간 교육기회 균형 확대를 통해 '사회적 이동 사다리'를 복원해야 한다는 취지로 말했다.두 예비후보는 앞으로도 정책 교류를 이어가며 교육자치 발전을 위한 협력 방안을 지속적으로 모색하기로 했다고 밝혔다.