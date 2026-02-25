"현수막 없어도 울림은 컸다"… 박양훈 논산계룡교육장 이임식

큰사진보기 ▲25일 오후 논산계룡교육지원청 회의실에서 열린 박양훈 교육장 이임식에서 장학사들이 이임하는 교육장을 위해 제작한 시를 낭독하고 있다. 이날 이임식은 형식적인 절차를 최소화하고 교육장과 직원들이 마음을 나누는 소통의 장으로 진행됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

화려한 현수막도, 딱딱한 격식도 없었다. 하지만 그 빈자리는 함께 고생한 동료들의 진심 어린 시 구절과 석별의 눈물로 가득 찼다.25일 오후 3시, 논산계룡교육지원청 회의실에서 열린 박양훈 교육장의 이임식. 이날 행사의 백미는 장학사들이 준비한 깜짝 시 낭독이었다. 박지은 중등교육팀장이 직접 지은 시 '그대가 있을 곳은'을 김서영, 이희정, 홍석기 장학사가 함께 낭독하자 장내에는 숙연한 감동이 감돌았다.1년 6개월간 수장으로서 교육지원청을 이끌어온 박 교육장에 대한 고마움과 아쉬움이 고스란히 묻어난 대목이었다.현장에는 손선우 논산시학교운영위원장 협의회장과 차재훈 사무국장, 권영분 재무 등이 참석해 감사패와 꽃다발을 전달하며 그간의 노고에 경의를 표했다.박양훈 교육장은 재임 기간 동안 '공부하는 교육청, 관계가 좋은 조직'을 강조하며 굵직한 성과를 남겼다. 특히 논산과 계룡 지역에 충남 최초로 '자기주도 학습지원센터' 두 곳을 개원해 학생들의 안정적인 학습권을 보장했다는 평가를 받는다.또한, 논산의 지역적 특성을 살린 돈암서원과 함께 인성 프로그램을 정착시키며 논산계룡교육만의 브랜드인 '한수위지(한-한글 및 기초학력, 수-배움과 성찰이 있는 수업, 위-위기학생 지원 강화, 지-지구환경 생태교육)'를 도 교육청 내 독보적인 모델로 키워냈다.박 교육장은 이임사를 통해 "지난 1년 반 동안 여러분 덕분에 해보고 싶었던 교육적 시도들을 마음껏 할 수 있어 행복했다"며 "이제 무거운 짐을 내려놓고 학교로 돌아가 아이들과 함께 생활할 생각을 하니 마음이 가볍고 홀가분하다"고 소회를 밝혔다.이어 직원들에게 "우리 한 사람 한 사람이 어떻게 계획하고 실천하느냐에 따라 학교 현장이 변하고 아이들의 얼굴에 웃음이 나타난다"며 "자부심을 갖고 학교와 선생님들을 위해 힘써달라"고 당부했다.충남대 출신으로 1990년 교직에 첫발을 내디딘 박 교육장은 태안과 논산 일대 학교를 거쳐 논산계룡교육지원청 교육과장과 교육장을 역임했다. 그는 오는 3월 1일자로 강경고등학교 교장으로 부임해 다시 교육 현장의 최일선에서 제자들을 만날 예정이다.한편, 이날 행사에서는 정권순 교육과장 등 10명에 대한 직원 이임식도 함께 진행돼 석별의 정을 나눴다.