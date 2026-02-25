"시민이 만든 전기 10년… 에너지 민주주의 현장"

큰사진보기 ▲강서양천햇빛쿱 제 10차 정기대의원총회 개최창립 10주년을 맞이하는 강서양천햇빛쿱은 정기대의원총회에서 "지역사회 에너지 전환의 거대한 흐름을 만드는 원년이 될 것"이라며 결의를 다졌다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

서울 강서·양천 지역에서 시민 주도의 태양광 발전사업을 펼쳐온 강서양천시민햇빛발전협동조합(아래 강서양천햇빛쿱)이 창립 10주년을 맞아 새로운 도약을 선언했다.강서양천햇빛쿱은 지난 24일 오후 6시 30분, 강서구 공공운수노조 2층 모아홀에서 제10차 정기대의원총회를 열고 2025년 사업 결산 승인과 임원 선출 등 주요 안건을 의결했다. 이날 총회에는 대의원 60명 중 33명이 참석해 성원을 이뤘다.이번 총회는 단순한 연례 회의를 넘어, 조합 설립 10주년을 앞두고 지난 성과를 점검하고 향후 10년 비전을 공유하는 자리로 마련됐다.조합은 2026년 4대 중점 목표로 이른바 '300·300·6000'을 제시했다. ▲ 신규 조합원 300명 모집▲ 햇빛발전소 300kW 추가 건립 ▲ 출자금 6000만 원 확보 ▲ 공공부지 태양광 확대를 위한 정책 연대 강화이를 통해 시민 참여 기반을 넓히고, 공공시설 유휴 공간을 활용한 태양광 발전을 확대해 지역 내 탄소중립 실현에 속도를 내겠다는 계획이다. 조합은 특히 공공부지 활용을 둘러싼 제도 개선과 정책 협력을 강화해 안정적인 발전사업 기반을 마련한다는 방침이다.창립 10주년을 맞아 다양한 기념사업도 추진된다. 우선 지난 10년간의 활동을 정리한 기록물을 제작·발간하고 기념행사를 개최한다. 또한 조합의 미래 전략을 모색하는 '비전 워크숍'과 함께 '주민 주도 재생에너지 전환 확대'를 주제로 한 포럼을 열어, 에너지 전환 문제를 지역사회의 핵심 의제로 확산시킬 계획이다.조합 석진호 이사는 "기념을 위한 행사를 넘어, 향후 10년을 준비하는 실질적 논의의 장으로 만들겠다"고 설명했다.총회에 앞서 진행된 1부 행사에서는 지난 한 해의 활동 영상을 함께 시청하고 팀별 인사를 나누는 시간이 마련됐다.특히 7년간 이사로 활동하며 '지구살림터지기' 등 다양한 사업에 헌신해 온 강종임 이사와 황윤숙 이사에게 감사의 뜻을 전하는 순서가 마련돼 참석자들의 박수를 받았다. 새 이사에는 김은애, 박운규 회원이 선출됐다.주은아 이사장은 "지난 10년이 시민햇빛발전의 씨앗을 뿌린 시간이었다면, 2026년은 그 결실을 바탕으로 지역사회 에너지 전환의 거대한 흐름을 만드는 원년이 될 것"이라며 "시민이 직접 만드는 깨끗한 에너지를 확대하기 위해 정책 연대와 현장 활동을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.