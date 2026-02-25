삼일절 코앞 부산수요시위, 여성들 활짝 웃은 이유

큰사진보기 ▲25일 부산시 동구 일본영사관 평화의소녀상 앞에서 122차 부산수요시위 기자회견이 진행되고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

"지난 서울 수요시위에선 환영의 의미로 떡을 돌렸더라고요. 우린 거기까진 준비 못했지만 준비한 찹쌀 파이를 하나씩 나눌게요. 다들 이거 들고 구호를 외쳐요."

삼일절을 코앞에 둔 25일, 부산 동구 일본영사관 평화의소녀상 앞에 모처럼 웃음꽃이 피었다. 일본의 역사왜곡에 맞대응하는 날이 선 현장이지만, 평소와는 다른 분위기가 감지됐다. '일본 정부는 공식 사죄하라' 등 무거운 주제의 손팻말을 한 손에 들면서도, 가져온 과자까지 돌리며 며칠 전 법적 성과를 서로 되새기는 데 여념이 없었다.정경애 부산여성회 공동대표의 말에 반가운 표정을 지은 참석자들은 "소녀상을 지켜내자", "연대의 힘으로 역사부정 세력 척결하자" 등의 구호를 연달아 외치기도 했다. 소녀상 주변을 정리하던 한 여성은 끝까지 눈을 떼지 못한 채 "그동안 정말 답답했다. 너무 잘됐다"라며 소감을 말했다.부산여성회·부산여성단체연합 등 일본군'위안부' 문제해결을 위한 부산여성행동이 주최한 이날 122차 부산수요시위는 지난 12일 일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률 일부개정법률안이 국회를 통과한 지 2주 만에 열렸다.주최 측이 준비한 내용도 법안 통과 평가로 상당수 채워졌다. 부산 소녀상 역시 검은 봉지가 씌워지고, 일본 맥주와 스시까지 동원한 조롱 등 수난을 겪었던 탓에 개정안 마련의 의미가 남달랐다.장선화 부산여성단체연합 상임대표는 "표현의 자유라는 어처구니없는 이유로 방치했던 피해자 모욕, 역사부정 극우세력의 망동을 법적으로 책임지게 한 법을 환영한다"라고 말했다. 그는 "여러 차례의 테러 행위로 소녀상이 아직 질서유지선에 갇혀있다"라며 이제 법이 실제 집행되는지 감시자의 역할을 해나가겠다고 남은 과제를 강조했다.사회자의 목소리도 밝았다. 마이크를 쥔 이정화 부산여성회 부대표는 서울 종로구 일본대사관 수요시위 장소 복귀 사실과 국회 본회의 문턱을 넘은 개정안 등 소식 두 개를 참석자들에게 연달아 전달했다. 그는 "많은 이들이 투쟁한 결과이고, 10년간 수요시위를 지켜온 우리의 역사가 담겼다"라고 의미를 부여했다.부산 남구에서 온 공정아씨는 이러한 변화가 저절로 이루어진 결과물이 아니란 점을 강조했다. 공씨는 "명백한 모욕, 허위사실 유포, 조직적인 역사왜곡이 반복되는 동안 국가는 너무 오랫동안 침묵했고, 이에 맞서 피해자들과 활동가들이 지속적으로 문제를 제기해왔다"라며 지난날의 싸움을 떠올렸다.그렇다고 긍정적 목소리만 있었던 아니었다. 일본의 정치 상황이 당장 우려스러운 탓이다. 일본은 다카이치 사나에 총리가 중의원 선거에서 승리하면서 우경화의 길에 한층 더 가까워졌다는 평가를 받는다. '강한 일본'을 내걸고 군사력 강화, 자위대 근거 헌법 개정 등을 추진 중이다. 최근 일본이 주장하는 '다케시마의 날'엔 차관급 인사를 파견해 '독도가 자신들의 땅'이라는 주장까지 되풀이했다.이를 두고 여성들은 "매우 걱정스럽다"라며 "과거 전쟁범죄와 인권유린부터 공식 사죄와 법적인 배상에 나서야 한다"라고 일본을 압박했다. 특히 이재명 정부를 상대로는 전쟁할 수 있는 국가를 현실로 만들 수도 있는 다카이치 정권과 "위험천만한 굴욕외교를 해선 안 된다"라고 호소했다.