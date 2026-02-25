보은군의회, 경계선지능인 평생교육 조례 통과

큰사진보기 ▲충청북도 보은군의회 제417회 임시회 제2차 본회의 ⓒ 보은군의회 관련사진보기

충북 보은군이 경계선지능인의 평생교육을 지원할 제도적 근거를 마련했다. 전국 기초자치단체의 절반 이상이 유사 조례를 제정하며, 지역 중심의 제도화가 확산하는 흐름이다.보은군의회는 25일 제417회 임시회 제2차 본회의를 열고 이틀간의 의사일정을 마무리했다. 이번 임시회에서는 의원 발의 조례안을 포함해 총 18건의 안건을 모두 원안 가결했다. 이 가운데에는 장은영 의원이 발의한 '보은군 경계선 지능인 평생교육 지원 조례'도 포함됐다.조례는 평생교육법 제5조에 근거해 경계선지능인 평생교육 지원 사항을 규정했다. 경계선지능인은 지능지수가 평균 범위에 미치지 않지만 지적장애로 진단되지는 않는 사람으로, 학습과 사회 적응 과정에서 일정한 지원이 필요한 경우로 정의했다.조례를 발의한 장은영 의원은 "장애 자녀를 둔 부모로 지역에서 활동하면서 경계선지능인이 적지 않다는 사실을 알게 됐다"라며 "학교에서는 학습을 따라가기 힘들어 일부 특수학급에서 도움을 받기도 하지만, 성인이 되더라도 이들의 어려움은 사라지지 않는다"고 말했다. 이어 "그럼에도 장애와 비장애라는 구분 사이에서 경계선지능인은 어떠한 혜택도 받을 수 없는 사각지대에 놓여 있다"라며 "이들을 위한 지원이 필요하다고 생각해 조례를 준비하게 됐다"라고 설명했다.다만 이번 조례는 평생교육 지원에 관한 조례로, 지원 범위가 다소 한정돼 있다. 장 의원은 "학생부터 성인까지 전 생애 지원을 폭 넓게 담고 싶었지만 이번에는 평생교육 영역만을 다루게 돼 아쉬움이 있다"며 "이번 조례가 지역 내에서 경계선지능인에 대한 관심을 환기하고, 지원을 확대할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.한편 보은군은 지난해 교육특구 발전사업과 연계해 경계선지능 학생을 대상으로 자격증 취득 과정을 운영했다. 보은군청 평생학습팀 담당자는 "경계선지능 학생은 진로 준비와 취업 과정에서 어려움을 겪고 자격증 취득에도 시간이 오래 걸리는 경우가 많다"며 "이에 따라 지난해 처음 자격증 교육을 개설했다"고 설명했다. 군은 국제 바리스타 자격증 과정을 운영했으며, 과정에 참여한 경계선지능 학생 2명과 학교 밖 청소년 3명 모두 자격증을 취득했다.그동안 경계선지능인은 법적 정의와 지원 체계가 명확하지 않아 지역 단위 정책에서 제외되는 경우가 있었다. 이번 조례 제정으로 군 차원의 지원 근거가 마련되면서, 경계선지능인에 대한 지원이 본격화될 수 있을지 관심이 모인다.전국적으로도 관련 조례 제정이 확대되는 추세다. 25일 기준, 전국 기초자치단체 226곳 가운데 114곳이 경계선지능인 또는 느린학습자에 관한 조례를 제정해 공포했다. 지난 1월에는 강원 양구군이 조례를 공포했고, 지난해 12월에는 경기 시흥시, 강원 삼척시·인제시, 전남 고흥시 등 4곳이 관련 조례를 마련했다. 지난해 5월 제정된 대구광역시 북구의 경계선지능인 평생교육 지원조례 역시 올해 1월 1일부터 시행 중이다.