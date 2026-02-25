대구 보수단체 "무책임·무자격 TK 국회의원 사퇴해야"

큰사진보기 ▲대구지역 보수단체인 'TK정치혁신연대' 25일 오후 대구 중구 2.28기념공원에서 기자회견을 열고 대구 출신 국회의원 8명의 사퇴를 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구지역 보수단체가 대구시장 출마를 선언한 국민의힘 국회의원과 지난 총선에서 국민추천제로 당선된 의원들에게 사퇴를 촉구하고 나섰다.국민의힘 소속으로 지난 대선 당시 김문수 후보를 지지했던 김형기 경북대 명예교수와 보수 인사들로 구성된 'TK(대구경북)정치혁신연대'는 25일 오후 대구 중구 2.28기념공원에서 기자회견을 열고 "무책임하고 무자격 TK국회의원은 사퇴하라"고 요구했다.이들은 먼저 대구지역 12명의 국회의원 중 대구시장 출마를 선언한 주호영·추경호·윤재옥·유영하·최은석 의원에게 국회의원직을 사퇴하거나 시장출마를 포기하라고 촉구했다.특히 이들 가운데 두 번의 대통령 탄핵과 대선 패배에 책임 있는 중진 의원인 주호영·추경호·윤재옥 의원은 참회하고 국회의원직을 사퇴해야 한다고 주장했다.또 지난 총선과 보궐선거 당시 단수로 공천돼 국회의원에 당선된 김기웅·우재준·최은석·유영하·이인선 의원 역시 국회의원직을 사퇴해야 한다고 했다.이들은 이인선 의원의 경우 지난 2022년 홍준표 전 의원이 대구시장에 출마하면서 생긴 보궐선거에 단수 공천돼 당선됐고 김기웅 의원은 2024년 총선 당시 경선을 통해 공천을 받은 도태우 후보를 교체한 자리에 단수 공천됐다고 주장했다.유영하 의원은 2024년 총선을 앞두고 여론조사에서 앞선 홍석준 의원을 컷오프하고 공천을 받았고 우재준 의원과 최은석 의원 역시 중앙당의 '국민추천제'라는 절차를 통해 경선 없이 단수 공천을 받았다고 했다.TK정치연대는 "당심과 민심을 완전히 무시한 낙하산 공천과 밀실공천을 통해 당선된 5인의 국회의원은 사퇴해야 마땅하다"며 "이들 중 유영하 의원과 최은석 의원은 국회 입법활동에 전념해야 함에도 대구시장에 출마했다"고 비판했다.대구시장에 출마한 중진 의원인 주호영·윤재옥·추경호 의원에 대해서는 "2025년 대선 패배에 대한 책임이 크고 윤석열 탄핵과 구속 과정에서 소신 있는 투쟁을 하지 않았다"며 "그간의 행동에 대해 참회하고 용퇴해야 한다"고 주장했다.이들은 오는 6.3 지방선거를 앞두고 대구경북 단체장과 지방의원 등 모든 선거구에서 경선제가 실시돼야 한다는 점을 밝히기도 했다.김형기 TK정치연대 상임대표는 "민의를 무시하고 당심까지도 무시한 공천은 정의의 원칙에 맞지 않고 부당하다"며 "완전국민경선제를 통해 공천 받지 않은 의원들은 스스로 거취를 결정해야 한다"고 요구했다.