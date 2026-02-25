김상욱, 울산시장 출마 선언 "정면 돌파하겠다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김상욱 의원이 25일 국회 소통관에서 울산시장 출마를 선언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당 김상욱 의원(울산 남구갑)이 25일 울산광역시장 출마를 선언했다.김상욱 의원은 이날 서울(국회)에서 출마회견을 열고 "국회에서 다음 달 2일까지 매일 민생법안 본회의 처리 중이고, 국민의힘 필리버스터로 국회 본회의장을 비울 수 없어, 부득이 국회에서 말씀 올림에 너그러운 이해를 구한다"고 서두를 열었다.김 의원은 "국회에서 해야 할 역할이 많고, 중앙정치와 지방행정의 다름도 존재하며, 제 지역구를 사퇴하면 극우 성향 반민주적 인사가 원내로 진입하게 될 가능성도 있지만 그렇다고 울산시장 선거를 외면할 수도 없었다"고 밝혔다.김 의원은 이어 "제가 불출마하게 될 경우, 여러 여론지표에서 나타난 것처럼 울산에서 국민의힘 지방정권의 연장을 가져오고 6.3 지방선거 부·울·경 패배로 이어질 수도 있기에 무거운 책임감으로 고민했다"며 "무엇보다 울산의 쇠락을 막고 생존하기 위해 이대로는 안 된다는 간절함과 울산 시민이 베풀어주신 은혜를 결과로 갚아야 한다는 마음이 컸다"고 덧붙였다.특히 "출마 결심의 가장 큰 이유는 6.3. 지방선거에서 울산 선거는 반드시 이겨야 하는 중요선거인 점과 울산은 여러 문제들로 쇠락하고 있고 그 쇠락을 막기 위한 마지막 남은 기간이 (자신이 판단하기에) 3년에 불과하다는 판단 때문"이라고 밝혔다.또한 "울산은 제 정치적 고향이면서, 동시에 전국에서 가장 어려운 최대 험지"라며 "국민의힘은 배신자로 저를 규정하고 비난하며 정치적, 사회적·도덕적 비난을 계속해왔고, 울산의 기득권은 저를 기득권을 위협하는 자로 인식하여 적대하여 왔으며 울산의 민주 진영에서조차 일부 받아들이기 어려워하는 분들이 계신다"고 토로했다.이어 "하지만 굴하지 않겠다. 제가 믿고 함께하며 사명을 이루어낼 힘, 깨어있는 주권자 시민들이 계신다"며 "우리 주권자 시민들의 힘을 믿고, 저는 정면 돌파를 선택한다"고 강조했다.이 자리에서 김 의원은 네 가지 테마를 제시했다. 첫째, 민주 도시 울산 도약을 들었다. "시민의 자생적 생태계를 조성하는데 행정력이 집중되고, 원칙과 공정함이 바로 서 기득권 카르텔의 불공정이 시민 이익을 침탈하지 않게 해야 한다"며 "역동적 민주 시민사회는 미래 산업도시 울산, 시민 행복도시 울산의 전제"라고 짚었다.둘째, 개방도시 울산을 들었다. 김 의원은 "울산은 타 도시와 문화적, 사회적·경제적 교류가 줄며 고립되고 있다"며 "울산은 더 넓게 개방적으로 더 크게 진취적으로 연대하고 나아가며 유연하게 동행을 늘려야 한다"고 밝혔다.셋째, 제조업 AX(인공지능에 의한 자동화) 선도 도시 울산을 제시하며 "울산 제조업은 AX 대전환의 실험실이자 결과물로 기능해야 한다"며 "강한 울산이 될 수 있는 유일한 길은 AX대전환을 피하지 않고 더 적극적으로 도전해 가는 것 뿐"이라고 밝혔다.김 의원은 넷째로 기본 삶이 지켜지는 복지 도시 울산을 제시했다. "울산은 예산이 상대적으로 많음에도 시민의 기본 삶 보조와 복지 수준은 이웃 도시들보다도 못하다는 평가를 받아왔기에 시민의 기본 삶을 지켜가겠다"는 설명이다.이에 김 의원은 "울산은 신속하고 효율적으로 체질 개선에 나서야 하며 중앙정부와 적극 협력하여 도시와 산업 발전의 방향성을 함께 해야 한다"며 "추후, 공약과 논의할 점을 제시하고 시민들과 함께 공론의 장에서 성숙시키고 실행해 가겠다"고 밝혔다.